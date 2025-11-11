Hội nghị COP30 chính thức khai mạc tại Belém, Brazil

Sáng 10/11 (giờ địa phương), Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP30) đã chính thức khai mạc tại thành phố Belém, bang Pará, Brazil, với trọng tâm là tăng gấp 3 lần tài chính khí hậu, tăng cường hợp tác toàn cầu để bảo vệ khí hậu và chống biến đổi khí hậu.

Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu khai mạc Hội nghị COP30, ngày 10/11/2025. Ảnh: Antonio Scorza.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà Brazil Lula da Silva nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ tương lai mà là “thảm kịch của hiện tại”, đồng thời kêu gọi đối đầu trực diện với tư tưởng phủ nhận khoa học khí hậu. Ông cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng khí hậu đang gây tác động nặng nề nhất lên các quốc gia đang phát triển và các cộng đồng nghèo, làm gia tăng bất bình đẳng. Nhà lãnh đạo Brazil khẳng định thế giới “đang đi đúng hướng nhưng với tốc độ sai lầm”, đồng thời kêu gọi biến cam kết thành hành động cụ thể, đặc biệt là về việc tăng nguồn tài chính và chấm dứt dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Cuối bài phát biểu, Tổng thống da Silva nhấn mạnh rằng chủ nghĩa đa phương là con đường duy nhất để đối phó khủng hoảng khí hậu, đồng thời đề xuất thành lập Hội đồng Khí hậu trực thuộc Liên hợp quốc, có thẩm quyền giám sát và xử phạt các quốc gia không tuân thủ cam kết.

Trong khi đó, Chủ tịch COP30 André Corrêa do Lago hoan nghênh sự đồng thuận của các nước thành viên về chương trình nghị sự, coi đây là bước khởi đầu tích cực để tháo nút thắt cho các vòng thương lượng sắp tới. Ông Corrêa do Lago nhấn mạnh các bên có thể bắt đầu làm việc một cách mạnh mẽ và tập trung và việc thông qua chương trình nghị sự được coi là phép thử chính trị quan trọng, định hình mức độ hợp tác trong các chủ đề then chốt như tài chính khí hậu, chuyển đổi năng lượng và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Hội nghị COP30 diễn ra từ 10-21/11/2025 tại thành phố Belém, Brazil. Ảnh: AP.

COP30 dự kiến diễn ra đến hết ngày 21/11, quy tụ đại diện chính phủ, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Hội nghị được nhìn nhận là một phép thử quan trọng cho việc liệu cộng đồng quốc tế có thể chuyển từ “lời hứa” sang “kế hoạch thực thi” rõ ràng hay không. Kết quả của hai tuần thương lượng sẽ được cộng đồng quốc tế theo dõi chặt chẽ, vì không chỉ quyết định mục tiêu khí hậu những năm tới mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực, di cư khí hậu và ổn định trên toàn cầu.

Ngọc Liên

Nguồn: UNFCCC/Xinhua News/AP.