Hội LHPN tỉnh ra mắt ứng dụng "Trợ lý AI"

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, chiều ngày 06/12, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị ra mắt ứng dụng “Trợ lý AI: Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu Luật” và Tập huấn chuyên đề “Bình dân học vụ AI”. Đại lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc trang bị cho phụ nữ kiến thức pháp luật, kỹ năng số và khả năng tự bảo vệ mình trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Hội LHPN tỉnh quyết tâm xây dựng và ra mắt ứng dụng “Trợ lý AI - Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu Luật” với kỳ vọng ứng dụng sẽ là bạn đồng hành thông minh, thân thiện, giúp chị em dễ sử dụng, hiểu luật hơn, tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác hơn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tự tin, chủ động trong cuộc sống và môi trường số.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu xem trailer giới thiệu ứng dụng “Trợ lý AI - Phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu luật”, công cụ hỗ trợ tra cứu nhanh các quy định pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, cùng các chương trình, đề án của tỉnh và Hội LHPN tỉnh. Ứng dụng thể hiện tinh thần đổi mới, tiên phong của Hội trong chăm lo, hỗ trợ phụ nữ nâng cao hiểu biết pháp luật và tự tin thích ứng với chuyển đổi số.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và đại diện các ngành thực hiện nghi thức khởi động app “Trợ lý AI: phụ nữ Thanh Hóa sống tự tin - hiểu luật”.

Các đại biểu cùng thực hiện ứng dụng.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh đã triển khai và hướng dẫn cơ sở hội thực hiện cài đặt và sử dụng. Hiện nay, 166 xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc đã và đang đồng loạt tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tiếp cận, trải nghiệm ứng dụng.

Lê Hà