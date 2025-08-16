Hội khuyến học Bộ CHQS tỉnh tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài

Sáng 16/8, Hội Khuyến học Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và trao thưởng khuyến học năm 2024-2025.

Hội Khuyến học Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các quân nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, hội thi, hội thao.

Tại hội nghị, Hội Khuyến học Bộ CHQS tỉnh đã tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thời gian qua với nhiều kết quả nổi bật. Đồng thời, Hội trao thưởng cho các đơn vị, gia đình, cá nhân cán bộ, chiến sĩ, nhân viên có thành tích trong học tập, hội thi, hội thao, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; khen thưởng các cháu là con của cán bộ, nhân viên đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy, Chủ tịch Hội khuyến học Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Năm học 2024-2025, Bộ CHQS tỉnh có 65 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan-chiến sĩ đi đào tạo ở các học viện, nhà trường, bồi dưỡng nghiệp vụ, ôn thi đại học. Nhiều đồng chí đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Có 65 lượt tập thể, cá nhân tham gia hội thi hội thao các cấp, đạt kết quả cao, trong đó có 3 tập thể, 10 cá nhân đạt giải cấp toàn quân, cấp Quân khu.

Đối với con của cán bộ, nhân viên khối cơ quan, đơn vị trực thuộc, có 1 cháu đoạt giải quốc tế, 3 cháu đoạt giải quốc gia, 19 cháu đoạt giải cấp tỉnh; 14 cháu đạt từ 23 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và đỗ vào các trường đại học; 52 cháu đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện; 352 cháu đạt học sinh giỏi cấp nhà trường.

Ngọc Lê - Thanh Hải (CTV)