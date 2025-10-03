Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị thiệt mạng do bão số 10

Ngày 3/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao hỗ trợ cho các gia đình có người bị thiệt mạng và bị thương do bão số 10.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ cho ông Nguyễn Xuân Hà, xã Hoằng Phú, bị thương do bão số 10.

Tại xã Hoằng Phú, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 2 triệu đồng cho ông Nguyễn Xuân Hà, sinh năm 1957, ở thôn Tự Đông, xã Hoằng Phú, bị thương do sập nhà; trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho thân nhân bà Trịnh Thị Đào, sinh năm 1959, thôn Tự Đông, xã Hoằng Phú, nạn nhân thiệt mạng do bão số 10.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Liêu, xã Hoằng Giang, bị thương do bão số 10.

Tại xã Hoằng Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm và hỗ trợ 2 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Liêu, sinh năm 1977, ở thôn Phượng Mao, bị thương do bão số 10.

Nguồn kinh phí do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ cho 5 gia đình có người chết (5 triệu đồng/gia đình) và 6 người bị thương (2 triệu đồng/nạn nhân) do bão số 10 tại tỉnh Thanh Hóa với tổng số tiền là 37 triệu đồng.

Trong những ngày tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức đi thăm hỏi và hỗ trợ cho các gia đình có người chết và những người bị thương do bão số 10 trên địa bàn tỉnh.

Thùy Linh

