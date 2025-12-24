Đăng tải thông tin thất thiệt trên mạng xã hội - hiểm họa khó lường

Tình trạng tung tin chưa chính xác, bình luận thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, gây tác động tiêu cực đến dư luận. Vì vậy, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng.

Đối tượng Đ-C-S, trú tại phường Hàm Rồng là chủ tài khoản trên tiktok tên “Đào Ngọc Sơn” làm việc với cơ quan công an.

Có thể thấy, không ít các bài viết chỉ xuất phát từ suy đoán hoặc cảm tính nhưng sau khi được chia sẻ rộng rãi lại trở thành nguồn cơn của những tranh luận tiêu cực, làm tổn hại đến uy tín của cá nhân, tổ chức và ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước. Trước thực trạng này, công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Mới đây nhất, Công an phường Đông Tiến đã xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương. Theo đó, ngày 27/10, qua theo dõi hoạt động trên không gian mạng, tổ an ninh mạng, Công an phường Đông Tiến, phát hiện tài khoản facebook có tên là “Quang Hiên” đăng tải 2 video phát trực tiếp với nội dung “UBND phường Đông Tiến lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dân, bán đất mà không có đất; không có cán bộ nào đi làm tại trụ sở UBND phường Đông Tiến”. Các video đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội, nhận được nhiều ý kiến trái chiều, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, uy tín của UBND phường Đông Tiến. Sau quá trình điều tra, lực lượng công an xác định chủ tài khoản là H-Q-Q, thường trú tại xã Triệu Sơn. Làm việc, H-Q-Q thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an phường Đông Tiến đã xử phạt H-Q-Q, với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Đáng chú ý, với sự phát triển của công nghệ số, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất video giả mạo (thường gọi là Deepfake) có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước với mức độ tinh vi ngày càng cao. Ngày 5/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện tài khoản tiktok tên “Đào Ngọc Sơn” đăng tải nhiều video AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo các phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Quá trình điều tra, xác định Đ-C-S trú tại phường Hàm Rồng là chủ tài khoản trên. Sau khi làm việc, Đ-C-S thừa nhận vi phạm, gỡ bỏ các bài viết, cam kết không tái phạm và chấp nhận các hình thức xử lý theo quy định của cơ quan chức năng.

Năm 2025, Công an tỉnh đã xử phạt trên 30 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Thượng tá Lê Việt Hồng, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, cho biết: “Nhiều vụ việc gây hoang mang dư luận bắt nguồn từ các tin giả, tin bịa đặt. Khi một thông tin sai được chia sẻ với tốc độ nhanh, có thể khiến người dân hiểu nhầm, tạo tâm lý bất ổn và gây khó khăn cho công tác quản lý. Đặc biệt, có trường hợp lợi dụng mạng xã hội để vu khống, xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng và cơ quan Nhà nước”.

Thời gian tới, lực lượng công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm thông tin, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải các nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận trên không gian mạng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Song song với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục người dân về sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật cũng sẽ được tăng cường.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao kỹ năng nhận diện tin giả, đặc biệt là các tin được sản xuất từ công nghệ AI; theo dõi các kênh thông tin chính thống của cơ quan Nhà nước để tránh bị dẫn dắt bởi các nguồn tin xấu độc trên không gian mạng. Cùng với đó, cộng đồng cần phê phán, lên án những hành vi tung tin thất thiệt; chủ động trao đổi, thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện tài khoản đăng tải nội dung sai lệch, kích động hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội ngày càng phức tạp, việc mỗi người dân tự trang bị nhận thức và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn là điều hết sức cần thiết. Khi mỗi hành động chia sẻ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, không gian mạng sẽ trở nên lành mạnh, minh bạch hơn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường thông tin đáng tin cậy cho cộng đồng.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến