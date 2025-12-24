Nghe đồng đất kể chuyện...

Bên dòng Mã giang, ngày ngày, chị Lê Thị Hồng Duyên ở phường Nguyệt Viên vẫn không ngừng nỗ lực, kiên trì gieo hạt giống, ươm những mầm xanh non vào đồng đất quê hương, từng bước xây dựng và phát triển nông trại của mình, với tên gọi Cả Tổ Farm theo hướng nông nghiệp sạch, thuận tự nhiên, nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm.

Cả Tổ Farm là mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch lý tưởng cho những ai ưa thích không gian xanh.

Cuộc đời luôn mở ra trước mắt ta muôn nẻo đường. Tựa như cái cách mà chị Lê Thị Hồng Duyên, người từng tốt nghiệp đại học Luật, từng có quãng thời gian gần 3 năm theo đuổi chương trình đào tạo thạc sĩ tại Thượng Hải, bất ngờ rẽ hướng. Chị Duyên quyết định trở về mảnh đất quê hương, bắt đầu hành trình khởi nghiệp, xây dựng nông trại Cả Tổ Farm trên vùng đất rộng 5ha bị bỏ hoang nhiều năm.

Với nhiều người, quyết định của chị Duyên có phần táo bạo. Nhưng với chị, đó là cơ hội để thử thách bản thân, là hành trình trở về và trả ơn đất mẹ một cách tử tế. Chị Duyên chia sẻ: “Thời gian du học ở Thượng Hải, ánh đèn rực rỡ, nhịp sống sôi động ở đó không thu hút mình bằng những khoảnh khắc được lướt qua ngoại ô hay có dịp đi tham quan, tìm hiểu các mô hình nông nghiệp công nghệ cao nơi xứ người. Những lúc như vậy, mình không khỏi chạnh lòng nghĩ về đồng đất quê hương, nơi những bờ xôi ruộng mật dần bị bỏ hoang hóa, nơi những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cuộc sống vẫn chật vật”.

Rẽ hướng sang làm nông nghiệp, chị Duyên bắt đầu mọi thứ từ con số 0 tròn trĩnh. Những kiến thức về nông nghiệp mà chị có được đều xuất phát từ trải nghiệm thực tiễn, sau nhiều lần thất bại. “Những vụ mùa đầu tiên mình đã gần như mất trắng khi chất lượng quả không đạt, tỷ lệ cây hỏng cao, sâu bệnh tàn phá nặng nề, chưa kể tác động từ thời tiết, thiên tai...”, chị Duyên bộc bạch.

Nhưng cũng chính sự khó khăn, vất vả ấy đã rèn luyện cho chị Duyên bản lĩnh, ý chí, “sức bền”. Chị luôn tâm niệm “thất bại là mẹ thành công”. Bởi vậy, chị sẵn sàng đối mặt với thất bại như tất yếu của cuộc sống, của hành trình mình đi tới. Đặc biệt chị luôn kiên định với mục tiêu, giá trị bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Với chị, nông nghiệp sạch, thuận tự nhiên là cách làm nông nghiệp tôn trọng quy luật tự nhiên, ưu tiên an toàn cho con người, môi trường, hệ sinh thái.

Câu chuyện của nông nghiệp bao giờ cũng phải bắt đầu từ đất. Vì vậy, việc đầu tiên chị Duyên quan tâm khi bắt tay vào xây dựng Cả Tổ Farm chính là cải tạo đất. Thay bằng cấp nhanh dưỡng chất cho đất từ các loại phân hóa học, Cả Tổ Farm sử dụng phân bón vi sinh chứa nấm đối kháng

Trichoderma (chế phẩm sinh học đối kháng nấm bệnh, ứng dụng phổ biến trong nông nghiệp hữu cơ nhằm phòng trừ nấm bệnh gây hại, cải tạo đất trồng và bảo vệ bộ rễ cây trồng khỏi tuyến trùng) hoặc phân bón hữu cơ như phân bò ủ hoai mục, dịch đậu tương, chuối, trứng sữa... Cả Tổ Farm cũng sử dụng các loại chế phẩm sinh học thay thế cho các loại thuốc trừ sâu độc hại.

“Vì mục tiêu hướng tới nông nghiệp sạch, thuận tự nhiên nên mình chú trọng vào khâu gieo trồng theo đúng mùa vụ của cây, canh tác luân canh, xen kẽ để tương hỗ lẫn nhau. Ví dụ khi trồng dâu tây, mình sẽ trồng hành, tỏi xen lẫn để phòng sâu bệnh cho dâu tây. Điều khác biệt của Cả Tổ Farm, mỗi loại cây được trồng ở một khu riêng, từ nho sữa, dưa vàng, cà chua bi, dưa chuột, các loại rau, củ... Trang trại chủ yếu tập trung vào hoạt động du lịch trải nghiệm nên bắt buộc phải kiểm soát số lượng, chất lượng thật tốt, không trồng đại trà như các nông trại chuyên đổ sỉ rau, củ, quả cho các chợ hay siêu thị”, chị Duyên cho biết thêm.

Hơn 9 năm không ngừng học hỏi, cố gắng của chị Duyên và gia đình đã bắt đầu đậu hoa thơm, kết trái ngọt. Mảnh đất bị bỏ hoang đã hồi sinh, chất lượng đất đã tốt hơn, dung dưỡng cho nhiều mầm xanh sinh trưởng và phát triển... Doanh thu của Cả Tổ Farm hàng năm ước đạt hàng trăm triệu đồng, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đồng thời, hàng năm, nông trại đón tiếp đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm, nhất là vào mùa nho sữa, cà chua bi, khoai tây, dưa vàng.

Cả Tổ Farm không đơn thuần là nơi gieo trồng rau xanh, trái ngọt, đây là nơi mỗi du khách tìm được cảm giác an yên, hòa mình vào thiên nhiên; nơi mỗi gia đình thêm gắn kết; bạn bè lưu giữ khoảnh khắc đẹp bên nhau... Và hơn hết, nông trại khơi dậy trong lòng mỗi người tình yêu với thiên nhiên, trân trọng giá trị nông nghiệp sạch, bền vững.

Hành trình theo đuổi nông nghiệp sạch, thuận tự nhiên của chị Duyên vẫn còn đó những bộn bề, lo toan. Năm nay, trước những tác động kép, liên hoàn từ mưa, bão, nông trại của chị bị tổn thất nặng nề, ước tính cả tỷ đồng. Rồi câu chuyện khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp khác cũng đặt ra nhiều thách thức.

Nhưng chị Duyên chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn rẽ hướng của mình cách đây 9 năm. Chị Duyên chia sẻ: “Dẫu biết là khó khăn, thách thức nhưng mình rất vui khi thấy Cả Tổ Farm ngày càng được mọi người biết đến nhiều hơn. Khách cũ qua các mùa lại có phần đông hơn, nhiều khách hàng đã trở thành những người bạn thân thiết của Cả Tổ Farm. Những tín hiệu tích cực ấy đã phần nào khẳng định thương hiệu, chất lượng nông sản, không gian trải nghiệm của nông trại đã được mọi người ghi nhận, tin tưởng. Điều đó trở thành động lực lớn lao, cổ vũ mình tiếp tục theo đuổi hành trình lắm chông gai, nhiều thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa này”.

Bài và ảnh: Hương Thảo