Thanh Hóa chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ gần sáng 25/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hoạt động tàu thuyền. Trước tình hình đó, các lực lượng, địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa được yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo dự báo, từ gần sáng ngày 25/12/2025, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Từ chiều tối và đêm 25/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các lực lượng chức năng sẵn sàng phương tiện, nhân lực để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh. Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền, cập nhật kịp thời diễn biến của gió mạnh trên biển để người dân chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả.

LP