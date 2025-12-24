Từ đổi mới sáng tạo đến kiến tạo hạnh phúc: MB được vinh danh “Ngân hàng sáng tạo của năm 2025”

Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 19/12/2025, Lễ trao giải Vạn Xuân Awards 2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) được vinh danh ở hai hạng mục: “Ngân hàng sáng tạo của năm 2025” và “Chiến dịch quảng cáo ngoài trời xuất sắc, ấn tượng của năm”. Giải thưởng ghi nhận hành trình đổi mới sáng tạo bền bỉ của MB, nơi sáng tạo được xem là phương thức cốt lõi để kiến tạo giá trị hạnh phúc cho khách hàng và cộng đồng.

Vạn Xuân Awards – Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam do Bộ VHTTDL khởi xướng

Vạn Xuân Awards – Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi xướng, nhằm tôn vinh các thương hiệu có cách tiếp cận sáng tạo giàu chiều sâu văn hóa, phản ánh tinh thần thời đại và tạo tác động tích cực cho xã hội. Theo Hội đồng chuyên môn, các danh hiệu MB đạt được không chỉ dựa trên ý tưởng hay hình thức truyền thông mới mẻ, mà còn ở khả năng chuyển hóa sáng tạo thành giá trị thực tiễn, thông qua thông điệp rõ ràng, dễ tiếp cận và lan tỏa cảm xúc tích cực.

MB được Bộ VHTTDL vinh danh "Ngân hàng sáng tạo của năm" - Creative Bank of the Year 2025.

Danh hiệu “Ngân hàng sáng tạo của năm – Creative Bank of the Year 2025” tiếp tục khẳng định vị thế của MB trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo vì con người. Với MB, đổi mới sáng tạo không phải là một chiến dịch ngắn hạn mà đã trở thành văn hóa nội sinh, được triển khai nhất quán từ tư duy lãnh đạo, phương pháp làm việc đến ứng dụng công nghệ và tổ chức trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng tiên phong ứng dụng các tư duy và công nghệ mới, lấy việc thấu hiểu con người làm điểm khởi đầu, từ đó đơn giản hóa giải pháp tài chính, tối ưu trải nghiệm và gia tăng sự an tâm trong từng tương tác.

Trong bối cảnh Việt Nam vươn lên vị trí thứ 46 trên Bảng xếp hạng Chỉ số Hạnh phúc toàn cầu, MB lựa chọn đồng hành cùng định hướng phát triển chung của đất nước, đặt con người và chất lượng sống ở trung tâm. Triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm” được thể hiện qua tốc độ cải tiến sản phẩm thuộc nhóm nhanh nhất thị trường và khả năng xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Từ chi tiêu, tích lũy, đầu tư đến sản xuất – kinh doanh và bảo hiểm, các sản phẩm của MB được phát triển theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, an toàn và bảo mật, tạo nền tảng cho sự an tâm, yếu tố cốt lõi của hạnh phúc tài chính. Song song là sự lắng nghe và chăm sóc tận tâm nhằm kiến tạo những trải nghiệm vượt ngoài giá trị tài chính và hình thành kết nối bền vững với khách hàng.

Bà Đặng Hà Thanh - Giám đốc Ban Sản phẩm & Marketing Ngân hàng MB

Tại lễ trao giải, bà Đặng Hà Thanh, Giám đốc Ban Sản phẩm & Marketing chia sẻ:

"MB đã đưa ra 1 cách thức tiếp cận hoàn toàn mới về giá trị của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng - đó là mang lại hạnh phúc cho khách hàng.

Bất kỳ ai trong chúng ta đều mưu cầu hạnh phúc, và MB mong muốn được góp phần kiến tạo hạnh phúc cho KH thông qua cung cấp các giải pháp tài chính để KH giảm bớt gánh nặng sinh kế, mở rộng kinh doanh, hay gia tăng tài sản, đến các biện pháp bảo vệ KH mà MB luôn ưu tiên hàng đầu. Danh hiệu Ngân hàng sáng tạo của năm thể hiện sự ghi nhận và là nguồn động lực quý giá để chúng tôi tiếp tục đổi mới mang đến những SPDV tốt hơn nữa phục vụ KH trong thời gian tới".

Tinh thần sáng tạo gắn với chiều sâu văn hóa được thể hiện rõ nét trong các chiến dịch truyền thông của MB, tiêu biểu là MB Priority với thông điệp “Hạnh phúc trong từng khoảnh khắc” . Cách tiếp cận tinh tế, giàu cảm xúc này đã giúp MB được vinh danh ở hạng mục “Chiến dịch quảng cáo ngoài trời xuất sắc, ấn tượng của năm”, với hiện diện truyền thông nhất quán và lan tỏa mạnh mẽ trên toàn quốc.

Bộ VHTTDL trao giải thưởng đặc biệt "Chiến dịch quảng cáo ngoài trời xuất sắc, ấn tượng của năm" cho chiến dịch "MB Priority - Hạnh phúc trong từng khoảnh khắc"

Không dừng lại ở trải nghiệm khách hàng, đổi mới sáng tạo của MB còn gắn liền với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Ngân hàng là một trong những đơn vị tiên phong đưa triển khai ý tưởng App Thiện nguyện - minh bạch hóa hoạt động thiện nguyện và triển khai nhiều sáng kiến vì cộng đồng như HiGreen – Trường Sa Xanh, góp phần tạo dựng nền tảng cho hạnh phúc bền vững, bắt đầu từ từng cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Danh hiệu “Ngân hàng sáng tạo của năm 2025” không chỉ là sự ghi nhận cho hiện tại, mà còn khẳng định cam kết dài hạn của MB trong việc kiên định triết lý đổi mới sáng tạo vì con người, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số – tập đoàn tài chính dẫn đầu, đồng hành cùng hành trình hạnh phúc chung của xã hội Việt Nam.