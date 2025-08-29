Hội Chữ thập đỏ tỉnh kịp thời hỗ trợ người dân xã Yên Nhân bị thiệt hại do mưa bão

Chiều 29/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng do bão số 5 và mưa lũ sau bão tại xã Yên Nhân.

Do ảnh hưởng của bão số 5 và hoàn lưu sau bão, xã Yên Nhân là một trong các địa phương của tỉnh Thanh Hoá bị thiệt hại nặng nề. Toàn xã có 22 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, khoảng 40 căn nhà bị hư hại nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Hoàng Đông)

Ngay sau bão, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi cứu trợ Nhân dân vùng lũ xã Yên Nhân và nhận được sự ủng hộ tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng nhiều câu lạc bộ thiện nguyện trong tỉnh như CLB Thiện nguyện xanh, CLB thiện nguyện Bỉm Sơn...

Từ nguồn ủng hộ vận động được, ngày 29/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đoàn đi thăm, động viên và trao các vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con Nhân dân xã Yên Nhân.

Đoàn đã trao hỗ trợ cho 60 gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về nhà ở do bão số 5, với tổng trị giá quà tặng là hơn 69 triệu đồng.

Đồng thời, đoàn đã cấp phát 150 hộp lọc nước P&G trị giá gần 32 triệu đồng cho 150 hộ gia đình bị ô nhiễm nguồn nước.

Sau khi trao tặng, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm lọc nước nhằm đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Hoạt động hỗ trợ khẩn cấp của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kịp thời giúp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Yên Nhân vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Linh Hương