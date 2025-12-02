Hoạt động sản xuất của các nền kinh tế lớn ở châu Á, châu Âu suy giảm trên diện rộng

Theo loạt báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) vừa công bố, các nền kinh tế lớn của châu Á và châu Âu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong tháng 11 vừa qua, khi hoạt động sản xuất suy giảm trên diện rộng.

Hoạt động sản xuất của các nền kinh tế lớn ở châu Á và châu Âu suy giảm trên diện rộng. Ảnh: Reuters.

Tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, hoạt động sản xuất lại rơi vào vùng suy giảm, xóa nhòa những tín hiệu ổn định mong manh trước đó. Đức – nền kinh tế đầu tàu châu Âu và có ngành chế tạo giữ vai trò then chốt ghi nhận mức giảm rõ rệt về điều kiện kinh doanh, trong khi lượng đơn hàng mới lao dốc nhanh nhất trong vòng 10 tháng.

Pháp cũng chứng kiến tình trạng sản xuất thu hẹp mạnh hơn, khi sản lượng giảm và nhu cầu đối với hàng hóa chế tạo tiếp tục chậm lại. Các chuyên gia cho rằng sự phục hồi của khu vực đồng euro vẫn mong manh, khi chi phí cao và thị trường toàn cầu yếu đi, hạn chế triển vọng tăng trưởng.

Tuy nhiên, Vương quốc Anh lại là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh u ám của châu Âu. PMI của Anh ghi nhận mức tăng đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái, nhờ nhu cầu nội địa cải thiện và mức giảm trong các đơn hàng từ nước ngoài chậm lại. Dù vậy, giới quan sát nhận định cần thêm thời gian để xác nhận đây là xu hướng bền vững, trong bối cảnh kinh tế Anh vẫn chịu ảnh hưởng từ lạm phát cao và thị trường lao động đang nguội dần.

Tại châu Á, tình hình cũng không ghi nhận tín hiệu khả quan. PMI của Trung Quốc cho thấy hoạt động sản xuất quay lại vùng suy giảm nhẹ trong tháng 11. Số liệu này được công bố chỉ một ngày sau khi thống kê chính thức của Bắc Kinh cho thấy ngành chế tạo giảm sút tháng thứ tám liên tiếp – dấu hiệu cho thấy nhu cầu trong và ngoài nước đều yếu.

Những “cường quốc sản xuất” khác của châu Á cũng chịu sức ép nặng nề. PMI của Nhật Bản ghi nhận đà giảm đơn hàng mới kéo dài suốt hơn 2 năm qua, phản ánh nhu cầu toàn cầu đối với hàng công nghiệp tiếp tục yếu.

Trong khi đó, Hàn Quốc chứng kiến hoạt động nhà máy thu hẹp tháng thứ hai liên tiếp, cho thấy ngành công nghiệp điện tử và linh kiện – vốn phụ thuộc nhiều vào chu kỳ công nghệ toàn cầu chưa có dấu hiệu bật lên.

Hàn Quốc chứng kiến hoạt động nhà máy thu hẹp tháng thứ hai liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Các nhà phân tích cho rằng tiến triển gần đây trong đàm phán thương mại Mỹ – Trung vẫn chưa đủ mạnh để thúc đẩy đơn hàng mới tại châu Á, khi các doanh nghiệp tiếp tục thận trọng trước những bất định về chính sách thuế và chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đều suy yếu, triển vọng sản xuất toàn cầu trong những tháng tới được đánh giá là thiếu chắc chắn, đòi hỏi các chính phủ phải cân nhắc thêm biện pháp hỗ trợ để ổn định tăng trưởng.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters