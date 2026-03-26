Hezbollah tuyên bố tiếp tục đối đầu, kêu gọi đoàn kết quốc gia tại Liban

Ngày 25/3 Tổng Thư ký Hezbollah, ông Naim Qassem tuyên bố phong trào này lựa chọn con đường đối đầu thay vì nhượng bộ, đồng thời khẳng định các lực lượng của họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Liban trước những gì ông mô tả là sức ép từ Mỹ và Israel.

Tổng Thư ký Hezbollah, ông Naim Qassem. Ảnh: Presstv

Trong thông điệp công bố cùng ngày, ông Qassem cho rằng Liban đang đứng trước hai lựa chọn: hoặc chấp nhận nhượng bộ về lãnh thổ, chủ quyền và tương lai, hoặc tiến hành đối đầu nhằm ngăn chặn các mục tiêu từ phía Israel. Ông Qassem nhấn mạnh Hezbollah sẽ tiếp tục các hoạt động mà họ coi là nhằm bảo vệ đất nước, đồng thời khẳng định thời điểm phản ứng đã được tính toán để tránh bị động.

Lãnh đạo Hezbollah cũng kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc gia, coi đây là yếu tố then chốt giúp Liban vượt qua giai đoạn khó khăn và tái thiết đất nước. Ông Qassem đề nghị chính phủ Liban xem xét lại các chính sách liên quan đến lực lượng vũ trang ngoài nhà nước, cho rằng việc hạn chế các lực lượng này trong bối cảnh căng thẳng hiện nay có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, ông Qassem bày tỏ quan điểm không ủng hộ các cuộc đàm phán với Israel khi tình hình thực địa chưa ổn định, cho rằng đối thoại trong bối cảnh xung đột đang diễn ra sẽ không mang lại kết quả bền vững.

Căng thẳng leo thang giữa Hezbollah và Israel. Ảnh: Reuters

Liên quan đến tình hình khu vực, lãnh đạo Hezbollah đề cập đến căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel, cho rằng các diễn biến hiện nay có tác động rộng hơn đối với cán cân khu vực.

Trong thời gian gần đây, Hezbollah đã gia tăng các hoạt động nhằm vào các mục tiêu mà họ xác định là liên quan đến Israel tại khu vực biên giới phía Bắc. Các nguồn tin từ Israel cho biết các hoạt động này đã ảnh hưởng nhất định đến tình hình an ninh tại khu vực.

Giới quan sát nhận định những tuyên bố mới nhất của Hezbollah có thể làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Alahednews