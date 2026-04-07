HĐBA LHQ bỏ phiếu nghị quyết sửa đổi về eo biển Hormuz

Hội Đồng bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu trong ngày 7/4( theo giờ địa phương) đối với một dự thảo nghị quyết nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, song nội dung đã được điều chỉnh theo hướng giảm nhẹ đáng kể sau khi vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc.

Toàn cảnh phiên họp của Hội Đồng bảo an Liên hợp quốc tại trụ sở ở New York ngày 23/12/2025. Ảnh: AFP.

Theo các nhà ngoại giao, dự thảo mới không còn đề cập đến việc cho phép sử dụng vũ lực. Thay vào đó, văn kiện kêu gọi các quốc gia có lợi ích tại tuyến hàng hải này tăng cường phối hợp mang tính phòng vệ, phù hợp với tình hình thực tế, nhằm bảo đảm an toàn và an ninh hàng hải.

Dự thảo cũng đề cập khả năng triển khai hộ tống tàu thương mại, đồng thời ủng hộ các nỗ lực ngăn chặn hành vi cản trở hoạt động lưu thông quốc tế qua eo biển Hormuz.

Những điều chỉnh trên được đưa ra trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh kể từ cuối tháng 2, khi xung đột liên quan Mỹ, Israel và Iran bùng phát, khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới bị gián đoạn nghiêm trọng.

Bản đồ eo biển Hormuz và mô hình đường ống dẫn dầu in 3D được thể hiện trong hình minh họa chụp ngày 23/3/2026. Ảnh: Reuters.

Các nguồn tin ngoại giao cho rằng phiên bản sửa đổi có khả năng được thông qua cao hơn, song kết quả vẫn chưa chắc chắn do nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không bị phủ quyết bởi các ủy viên thường trực gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ.

Trước đó, Bahrain – nước giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an đã đề xuất dự thảo cho phép sử dụng “mọi biện pháp phòng vệ cần thiết” để bảo vệ hàng hải, song vấp phải sự phản đối của Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng việc cho phép sử dụng vũ lực có thể làm gia tăng căng thẳng và kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng.

Trong khi đó, Iran ngày 6/4 khẳng định mong muốn chấm dứt xung đột theo hướng lâu dài, đồng thời chưa có dấu hiệu nhượng bộ trước sức ép mở lại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu không đạt được thỏa thuận trong thời hạn đề ra.

Theo giới chuyên gia, nếu được thông qua, nghị quyết sẽ mang ý nghĩa thể hiện lập trường chung của cộng đồng quốc tế, dù không bao gồm các biện pháp can thiệp mạnh. Việc Hội đồng Bảo an cho phép sử dụng vũ lực là rất hiếm, chỉ xảy ra trong một số trường hợp đặc biệt trong lịch sử.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.