Hat-trick của Xuân Son đưa Nam Định thăng hoa, MU gây thất vọng tại Old Trafford

Xuân Son lập hat-trick, CLB Nam Định đại thắng tại Cúp C1 Đông Nam Á; Tuyển nữ Thái Lan thắng hủy diệt Indonesia 8-0 trong ngày ra quân SEA Games 33; Thiago Silva gây bất ngờ, sắp tái hợp AC Milan ở tuổi 41... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (5/12).

Xuân Son lập hat-trick, CLB Nam Định đại thắng tại Cúp C1 Đông Nam Á

Câu lạc bộ (CLB) Nam Định đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước đội chủ nhà Shan United (Myanmar) tại Cúp C1 Đông Nam Á, nhờ phong độ chói sáng của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Xuân Son rực sáng trong trận đấu ở Cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: Lâm Anh).

Xuân Son mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút bù giờ cuối hiệp một. Sang hiệp hai, anh tiếp tục thể hiện sự nhạy bén khi đệm bóng cận thành ở phút 51, nâng tỷ số lên 2-0.

Khi Shan United chỉ còn chơi với 10 người, Xuân Son hoàn tất cú hat-trick bằng một pha tung người đá vô lê tuyệt đẹp ở phút 87, ấn định chiến thắng 3-0. Với kết quả này, Nam Định có chiến thắng thứ hai liên tiếp và cùng có 6 điểm với CLB Johor Darul Tazim (Malaysia) tại bảng đấu.

Tuyển nữ Thái Lan thắng hủy diệt Indonesia 8-0 trong ngày ra quân SEA Games 33

Đội tuyển nữ Thái Lan đã có trận ra quân đầy ấn tượng tại SEA Games 33 khi đánh bại đội tuyển nữ Indonesia với tỷ số đậm 8-0 ngay trên sân nhà Rajamangala.

Tuyển nữ Thái Lan (áo xanh) có đẳng cấp vượt trội so với Indonesia (Ảnh: FA Thailand).

Sự chênh lệch đẳng cấp thể hiện rõ ngay từ đầu, khi Thái Lan dẫn trước 4-0 chỉ trong hiệp một, với các bàn thắng của Phatnan Upchai, Mongkoldee, Saowalak cùng một pha phản lưới nhà của Indonesia.

Tuyển nữ Thái Lan tạm thời giành ngôi đầu bảng A sau chiến thắng 8-0 trước Indonesia ở trận ra quân (Ảnh: FA Thailand).

Sang hiệp hai, Thái Lan tiếp tục áp đảo. Jiraporn lập cú đúp từ chấm phạt đền ở các phút 50 và 52, trước khi đội chủ nhà ghi thêm hai bàn thắng nữa ở phút 55 và 59, ấn định chiến thắng chung cuộc 8-0. Kết quả này giúp tuyển nữ Thái Lan tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Thiago Silva gây bất ngờ, sắp tái hợp AC Milan ở tuổi 41

Trung vệ kỳ cựu Thiago Silva (41 tuổi) được cho là đang đàm phán để trở lại khoác áo AC Milan theo hợp đồng ngắn hạn 6 tháng, sau khi chia tay Chelsea và trở về thi đấu cho Fluminense.

Dù đã ở tuổi 41, màn trình diễn ấn tượng của Silva tại FIFA Club World Cup 2025, đặc biệt là khi cùng Fluminense loại Inter Milan, đã khẳng định đẳng cấp bền bỉ của anh.

Silva có thể trở lại Serie A chơi bóng.

Ban lãnh đạo AC Milan rất quan tâm đến việc bổ sung kinh nghiệm của Silva để tăng cường chiều sâu đội hình trong cuộc đua Scudetto. Milan đánh giá cao cả chuyên môn lẫn giá trị tinh thần, tầm ảnh hưởng của trung vệ người Brazil trong phòng thay đồ.

Về phía Silva, anh được cho là muốn một cơ hội cuối cùng để thi đấu đỉnh cao tại môi trường quen thuộc San Siro trước khi khép lại sự nghiệp.

MU bị đối thủ đua trụ hạng cầm hòa ngay tại Old Trafford

Rạng sáng 5/12, Manchester United đã gây thất vọng khi bị West Ham United cầm hòa 1-1 trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 14 Premier League.

MU lại tiếp tục gây thất vọng.

MU nhập cuộc bị động trước đối thủ đang đứng thứ 18 và phải chờ đến hiệp hai mới có bàn mở tỷ số ở phút 58. Cú sút của Casemiro tạo điều kiện cho hậu vệ Diogo Dalot dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League kể từ tháng 5/2024.

Tuy nhiên, đội khách đã tìm được bàn gỡ hòa ở phút 84 từ một tình huống phạt góc. Sau cú đánh đầu của Jarrod Bowen, Soungoutou Magassa đã có mặt kịp thời để đá bồi, ấn định tỷ số 1-1.

MU xếp thứ 8 với 22 điểm sau 14 trận.

Trận hòa này khiến “Quỷ đỏ” giậm chân tại chỗ, với 22 điểm và vẫn đứng ngoài top 4, kém vị trí dự Champions League của Chelsea 2 điểm.

HS