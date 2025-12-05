Hotline: 0822.173.636   |

Kinh tế

Hành trang số cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Thanh Huê
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 05/12, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và Quỹ Châu Á tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Hành trang số cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam”.

Lãnh đạo Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 100 hội viên doanh nhân nữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hội thảo nhằm mang lại những thông tin hữu ích về các giải pháp ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tận dụng tối ưu những tiện ích do công nghệ số mang lại. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp trang bị kiến thức nền tảng về “phòng vệ số” để phát triển bứt phá trong nền kinh tế số.

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Thanh Hóa phát biểu tại hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo xoay quanh chủ đề về phát triển kinh tế số, cơ hội, thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp do nữ làm chủ nói riêng; những lưu ý quan trọng để doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng an toàn trên không gian số...

Phiên thảo luận cùng các chuyên gia.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, chia sẻ những nội dung về năng lực lãnh đạo số của nữ doanh nhân; sự cần thiết thay đổi tư duy quản trị và nâng cao kỹ năng quản lý doanh nghiệp trong kỷ nguyên số; những kinh nghiệm thực tiễn trong việc ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, doanh nhân nữ; việc đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số cũng như những giải pháp, khuyến nghị đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong quá trình phát triển kinh tế số hiện nay.

Toàn cảnh hội thảo.

Thông qua hội thảo nhằm góp phần trang bị kiến thức, giúp các nữ doanh nhân cập nhật xu hướng phát triển của công nghệ số, chủ động ứng dụng công nghệ hiệu quả để thay đổi mô hình kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và đảm bảo an toàn thông tin, hướng tới sự phát triển bền vững.

Thanh Huê

