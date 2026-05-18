Nga khẳng định vũ khí hạt nhân là “trụ cột” bảo đảm an ninh quốc gia

Điện Kremlin khẳng định kho vũ khí hạt nhân đóng vai trò then chốt trong chiến lược bảo đảm an ninh của Nga, đồng thời cho rằng, các cuộc thảo luận trong Liên minh châu Âu (EU) về khả năng đối thoại với Moskva phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong lập trường của khối này.

Hình ảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars được trưng bày tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tháng 5 năm 2023 ở Moscow. Nguồn: Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga. Ảnh: Thebulletin

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/5 cho biết vũ khí hạt nhân là “trụ cột” trong cấu trúc an ninh quốc gia của Nga, đồng thời nhấn mạnh năng lực răn đe hạt nhân giúp bảo đảm quốc gia này không phải đối mặt với các mối đe dọa mang tính sống còn.

Phát biểu với hãng truyền thông Nga Vesti, ông Peskov nêu rõ một cường quốc hạt nhân sẽ không thể bị đe dọa về sự tồn tại, và đây chính là nền tảng trong học thuyết răn đe của Moskva.

Ông Peskov nói: “Một cường quốc hạt nhân không thể bị đe dọa; sự tồn tại của nước đó không thể bị đe dọa. Điều này giúp chúng tôi có cơ sở để tin tưởng vào an ninh của mình và đó là nền tảng của chính sách răn đe hạt nhân”.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, lập trường chiến lược này giúp Nga duy trì an ninh trong bối cảnh căng thẳng kéo dài với phương Tây.

Đề cập quan hệ giữa Nga và EU, ông Peskov cho rằng việc ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến trong EU về khả năng nối lại đàm phán với Moskva là một “sự thay đổi lớn” và phù hợp với lợi ích của Nga, đồng thời khẳng định Moskva không phải bên làm gián đoạn các kênh liên lạc trước đây.

Hình ảnh tĩnh trích từ một video được công bố vào ngày 12 tháng 5 cho thấy một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat của Nga tại một địa điểm không xác định. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trước đó trong tuần này, Tổng thống Putin cũng đề cập tiến trình hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân của Nga, cho biết Moskva đã phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến mà theo ông là “không có đối thủ trên thế giới”. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) năm 2002 đã thúc đẩy Nga đẩy nhanh phát triển các năng lực có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai.

Những phát biểu trên được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Putin với Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Sergey Karakayev, trong bối cảnh Nga tiến hành thành công vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat.

Hệ thống tên lửa mới này được xem là một phần quan trọng trong nỗ lực duy trì thế cân bằng chiến lược của Nga trước các thách thức an ninh đang thay đổi tại châu Âu.

Bích Hồng

Nguồn: Yenisafak