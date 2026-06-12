Hàn Quốc và Mỹ tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngày 12/6 trong khuôn khổ cuộc họp mới nhất của Nhóm Tham vấn Hạt nhân (NCG) diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc và Mỹ đã tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Đây được xem là bước đi nhằm tăng cường phối hợp giữa hai đồng minh trong bối cảnh chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên tiếp tục được theo dõi sát sao.

Cuộc họp của Nhóm Tham vấn Hạt nhân (NCG) diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc và Mỹ đã tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Sau vòng đối thoại NCG lần thứ sáu, hai bên đã công bố tuyên bố chung, trong đó tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nội dung này được đưa trực tiếp vào một tuyên bố chung của NCG kể từ khi cơ chế tham vấn được thành lập nhằm tăng cường hợp tác về răn đe hạt nhân và an ninh chiến lược giữa Seoul và Washington.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục củng cố năng lực răn đe mở rộng thông qua việc phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của NCG. Theo đó, Hàn Quốc và Mỹ cam kết tăng cường phối hợp chính sách, chia sẻ thông tin và mở rộng các biện pháp ứng phó trước những thách thức an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Động thái trên thu hút sự quan tâm của giới quan sát trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Đông Bắc Á đang có nhiều diễn biến đáng chú ý. Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa, trong khi Hàn Quốc và Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm duy trì khả năng răn đe và ứng phó.

(KCNA) công bố báo cáo cho thấy, cuộc tập trận tấn công bằng hỏa lực của các đơn vị pháo phản lực Triều Tiên tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Giới phân tích cũng lưu ý rằng, tuyên bố của Seoul và Washington được đưa ra không lâu sau cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hồi đầu tuần. Theo các thông tin được công bố sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, song không đề cập trực tiếp đến mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Trong bối cảnh các bên liên quan tiếp tục theo đuổi những cách tiếp cận khác nhau đối với các vấn đề an ninh khu vực, tuyên bố mới của Hàn Quốc và Mỹ được đánh giá là tín hiệu cho thấy hai đồng minh tiếp tục duy trì lập trường nhất quán về mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy hợp tác nhằm tăng cường ổn định và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Lê Hà.