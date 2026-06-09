Hội đàm Trung Quốc - Triều Tiên không đề cập phi hạt nhân hóa

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng ngày 8/6 đã thu hút sự chú ý khi các tuyên bố chính thức của hai bên không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, thay vào đó tập trung nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác song phương và phối hợp chiến lược.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngồi đối diện nhau trong cuộc hội đàm, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên), ngày 8/6/2026. Ảnh: Reuters.

Theo thông cáo của hai bên, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy trao đổi cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, thực thi pháp luật và quân sự. Hai bên cũng khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và bảo đảm lợi ích phát triển của mỗi nước.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết cuộc hội đàm đã mở ra “một chương mới” trong quan hệ song phương, đồng thời đạt được “sự đồng thuận thỏa đáng” về nhiều vấn đề cùng quan tâm. Triều Tiên nhấn mạnh tiếp tục coi trọng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên chiến lược hàng đầu và kiên định ủng hộ lập trường của Bắc Kinh về nguyên tắc “Một Trung Quốc”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự một buổi biểu diễn tại Nhà thi đấu ngày 8/6/2026. Ảnh: Reuters.

Về phần mình, phía Trung Quốc khẳng định quan hệ hai nước đã bước sang giai đoạn phát triển mới, đồng thời bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy phối hợp chiến lược, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp.

Đáng chú ý, các tuyên bố chính thức của cả hai bên đều không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, khác với một số cuộc gặp cấp cao trước đây, khi nội dung này thường được nhấn mạnh trong các phát biểu song phương.

Theo giới quan sát, việc tập trung vào hợp tác song phương và phối hợp chiến lược cho thấy ưu tiên hiện nay của hai nước là duy trì ổn định quan hệ trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thanh Hằng