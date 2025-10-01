Hàn Quốc và Nhật Bản tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy “ngoại giao con thoi”

Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã nhấn mạnh quyết tâm hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết mở rộng hợp tác song phương trong bối cảnh kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Tổng thống Lee Jae Myung (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba bắt tay nhau trong cuộc gặp tại Nhà APEC Nurimaru ở thành phố cảng Busan, phía đông nam Hàn Quốc, vào ngày 30 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Yonhap)

Thủ tướng Ishiba, trong chuyến công du Hàn Quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức tháng 10/2024, cho rằng, hội nghị lần này mang ý nghĩa đặc biệt, khi diễn ra đúng một năm tròn ông đảm nhiệm cương vị lãnh đạo chính phủ và cũng là sự kiện ngoại giao cuối cùng trên cương vị thủ tướng. Ông bày tỏ mong muốn đưa Hàn Quốc và Nhật Bản trở thành “những đối tác gần gũi nhất” thông qua trao đổi thường xuyên và đạt kết quả thực chất sau mỗi chuyến thăm.

Về phần mình, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định, cuộc gặp tại Busan “có thể coi là tinh túy của ngoại giao con thoi”, hình thức trao đổi cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước. Ông bày tỏ hy vọng, Seoul và Tokyo sẽ không chỉ gần gũi về địa lý, mà còn xích lại gần nhau về kinh tế, xã hội, an ninh và cả sự đồng cảm về tinh thần.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết kiên định đối với phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và phối hợp chặt chẽ cùng Mỹ nhằm thúc đẩy hòa bình bền vững trong khu vực. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất tăng cường tham vấn về các vấn đề khu vực như Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tình hình khu vực Trung Đông.

Ngoài lĩnh vực an ninh, cuộc hội đàm tập trung vào nhiều thách thức chung như tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa, tình trạng tập trung dân cư quá mức ở thủ đô, phát triển cân bằng vùng miền, ứng phó thiên tai và phòng ngừa tự tử. Hai bên đồng ý thành lập các nhóm tham vấn, đồng thời mời chuyên gia tham gia thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ.

Năm nay đánh dấu tròn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn - Nhật. Hai lãnh đạo nhấn mạnh sẽ tận dụng cột mốc này để mở ra giai đoạn hợp tác mới, hướng tới phát triển ổn định và toàn diện quan hệ song phương.

