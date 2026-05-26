Hàn Quốc thúc đẩy “lá chắn hạt nhân dưới biển”

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 26/5 đã chỉ đạo chính phủ đẩy nhanh kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong bối cảnh Soeul đang tăng cường năng lực quốc phòng trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Hàn Quốc đẩy mạnh nỗ lực để sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh: POSTMEDIA.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc cần sớm đưa vào biên chế các khí tài chiến lược mới, bao gồm tàu ngầm hạt nhân, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ máy bay không người lái nhằm nâng cao khả năng tự vệ trong tương lai. Tổng thống Lee nói: “Tàu ngầm hạt nhân là tài sản chiến lược cốt lõi đối với năng lực quốc phòng tương lai. Chúng ta cần tăng tốc triển khai cùng với AI và công nghệ máy bay không người lái”.

Theo tài liệu được công bố sau hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Mỹ cuối năm ngoái, Washington bày tỏ ủng hộ Seoul phát triển tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng sử dụng vũ khí thông thường. Mỹ cũng ủng hộ Hàn Quốc theo đuổi chương trình làm giàu uranium dân sự và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho mục đích hòa bình.

Bên cạnh kế hoạch hiện đại hóa quân đội, Tổng thống Lee tiếp tục thúc đẩy việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) của quân đội Hàn Quốc từ Mỹ về Seoul. Ông cho rằng việc giành lại quyền kiểm soát quân sự sẽ giúp củng cố năng lực tự vệ cũng như tăng vị thế của Hàn Quốc trong quan hệ đồng minh.

Ông Lee nhấn mạnh: “Các đồng minh sẽ tôn trọng chúng ta hơn khi Hàn Quốc thể hiện quyết tâm tự bảo vệ mình”, đồng thời kêu gọi quá trình chuyển giao OPCON cần được tiến hành nhanh chóng và đúng thời điểm.

Việc giành lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến là một trong những cam kết quan trọng của ông Lee trong nhiệm kỳ tổng thống kéo dài đến năm 2030.

Tại cuộc họp ngày 26/5, Tổng thống Lee Jae Myung cũng kêu gọi triển khai mọi biện pháp nhằm xây dựng quân đội trở thành lực lượng “mạnh mẽ, hiện đại và định hướng tương lai”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cấp năng lực quốc phòng trong bối cảnh môi trường quốc tế mà ông mô tả là “thực tế khắc nghiệt”, nơi sức mạnh giữ vai trò quyết định.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi tăng cường phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, thúc đẩy các doanh nghiệp quốc phòng mới vươn lên dẫn đầu thị trường toàn cầu trong các lĩnh vực robot, máy bay không người lái và công nghệ vũ trụ, song song với việc củng cố nền ngoại giao đa phương. Ông Lee nhấn mạnh: “Điều rất quan trọng là phải nỗ lực xây dựng hòa bình để ngăn chặn chiến tranh bùng nổ”, đồng thời đề cao vai trò của việc tăng cường các mạng lưới an ninh đa phương.

Thúy Hà

Nguồn: Yonhap