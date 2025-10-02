Hàn Quốc nỗ lực giải quyết khủng hoảng chỗ lưu trú trước thềm APEC

Hàn Quốc đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm chỗ lưu trú cho hàng nghìn khách tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra tại thành phố Gyeongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang từ ngày 31/10-1/11 tới.

Công nhân đang cải tạo địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 tại Gyeongju. (Nguồn: Yonhap)

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của Ban chuẩn bị APEC 2025 cho biết khoảng 20.000 người, bao gồm nguyên thủ, chính khách, quan chức ngoại giao và giới doanh nghiệp từ 21 nền kinh tế thành viên sẽ có mặt tại Gyeongju trong dịp này.

Với đặc thù là cố đô của vương triều Silla, nổi tiếng về di sản lịch sử và di tích được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, Gyeongju có hạ tầng du lịch hạn chế hơn so với Seoul và các đô thị lớn khác, khiến nhu cầu chỗ ở vượt xa khả năng đáp ứng.

Để phục vụ giới lãnh đạo cấp cao, Chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư khoảng 12 tỷ won (tương đương 8,5 triệu USD) xây dựng 21 phòng tổng thống tại 10 cơ sở quanh Trung tâm hội nghị Hwabaek - địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC.

Do khan hiếm phòng nghỉ, các đoàn doanh nghiệp và khách mời sẽ được sắp xếp tại các thành phố lân cận như Ulsan, Daegu và Busan.

Ngoài ra, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc dự kiến huy động 2 du thuyền neo tại vịnh Yeongil, Pohang - một tàu 70.000 tấn với 850 phòng và một tàu 26.000 tấn với 250 phòng - để bổ sung chỗ ở cho khách quốc tế./.

Theo TTXVN