Meta chặn gần 550.000 tài khoản trong những ngày đầu thực thi lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi của Australia

Australia đang trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu sau khi chính thức triển khai lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi, một biện pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực của thuật toán và nội dung độc hại đối với thanh thiếu niên. Trong những ngày đầu thực thi, tập đoàn công nghệ Meta cho biết đã vô hiệu hóa gần 550.000 tài khoản bị cho là thuộc về người dùng chưa đủ tuổi trên các nền tảng Facebook, Instagram và Threads.

Từ ngày 4 đến 11/12, Meta đã gỡ bỏ hơn 544.000 tài khoản tại Australia. Ảnh: Bernama.

Theo Meta, từ ngày 4 đến 11/12, công ty đã gỡ bỏ hơn 544.000 tài khoản tại Australia, trong đó Instagram chiếm tỷ lệ lớn nhất với hơn 330.000 tài khoản, tiếp theo là Facebook và Threads. Dù lệnh cấm chính thức có hiệu lực từ ngày 10/12, Meta đã bắt đầu quá trình thực thi sớm hơn nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý mới. Mười nền tảng mà chính phủ Australia xác định thuộc phạm vi áp dụng lệnh cấm gồm Twitch, Kick, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, Snap, X, TikTok và Reddit đều đã triển khai các biện pháp kiểm tra độ tuổi từ ngày 10/12/2025.

Chính phủ Australia thừa nhận việc triển khai lệnh cấm sẽ không mang lại hiệu quả tuyệt đối ngay từ đầu. Văn phòng Ủy viên An toàn Điện tử (eSafety) đã yêu cầu các nền tảng báo cáo số lượng tài khoản bị vô hiệu hóa, song dữ liệu tổng hợp vẫn chưa được công bố. Các công ty mạng xã hội có thể đối mặt với mức phạt lên tới 50 triệu AUD nếu không thực hiện “các biện pháp hợp lý” để ngăn người dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản.

Meta kêu gọi Australia thay đổi lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với thanh thiếu niên. Ảnh: Anews.com.tr.

Meta, trong các tuyên bố công khai, cho rằng việc tuân thủ lệnh cấm sẽ là một “quy trình nhiều tầng” và tiếp tục bày tỏ lo ngại về việc xác minh độ tuổi trực tuyến khi chưa có một tiêu chuẩn chung cho toàn ngành. Tập đoàn có trụ sở tại Mỹ cũng cảnh báo rằng, lệnh cấm có thể khiến một bộ phận thanh thiếu niên dễ bị tổn thương bị tách khỏi các cộng đồng hỗ trợ trực tuyến, đồng thời chuyển sang những nền tảng ít được quản lý hơn. Meta cho biết, dù sẽ tiếp tục tuân thủ luật pháp Australia, họ mong muốn chính phủ Australia “tham gia đối thoại mang tính xây dựng với ngành công nghiệp” để “tìm ra một hướng đi tốt hơn” so với việc áp dụng các lệnh cấm trên diện rộng, nhằm bảo đảm các trải nghiệm trực tuyến phù hợp với độ tuổi.

Phe đối lập Australia chỉ trích việc thực thi còn thiếu hiệu quả, cho rằng nhiều tài khoản chưa bị gỡ bỏ hoặc đã nhanh chóng hoạt động trở lại, trong khi các công cụ xác minh độ tuổi bị cho là dễ bị vượt qua. Một số ý kiến cũng lưu ý đến hiện tượng thanh thiếu niên chuyển sang các nền tảng chưa nằm trong danh sách áp dụng lệnh cấm.

Ở bình diện quốc tế, chính sách của Australia đang được theo dõi sát sao. Tại Anh, chính phủ Công đảng đang chịu áp lực gia tăng về việc ban hành một lệnh cấm tương tự, trong bối cảnh tranh luận toàn cầu về cách cân bằng giữa bảo vệ trẻ em trên môi trường số và bảo đảm quyền tiếp cận, kết nối của giới trẻ vẫn chưa có hồi kết.

Thanh Vân

Nguồn: Abc.net.au, Theguardian.com.