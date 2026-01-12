Nga phản ứng gay gắt trước phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Anh liên quan đến Tổng thống Putin

Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng phản đối phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey liên quan đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng tuyên bố này là không phù hợp và mang tính khiêu khích.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Theo truyền thông, trong chuyến thăm Kyiv vào ngày 9-10/01/2026, ông John Healey đã trả lời phỏng vấn tại hiện trường một tòa nhà bị hư hại do thiết bị bay không người lái. Khi được phóng viên tờ Kyiv Independent hỏi , ông John Healey cho biết nếu có thể, ông rất muốn “đưa Tổng thống Vladimir Putin vào tình trạng bị giam giữ” và buộc ông phải chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra tại Ukraine

Phản ứng trước phát biểu trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, trong tyên bố ngày 11-1, đã chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, cho rằng đó là những phát ngôn “ảo tưởng”, thiếu cơ sở, thiếu chuyên nghiệp và không phản ánh các chuẩn mực trong quan hệ quốc tế, thể hiện thái độ thù địch cực đoan từ phía London Theo phía Nga, những tuyên bố như vậy không góp phần thúc đẩy đối thoại và làm gia tăng căng thẳng giữa các bên liên quan.

Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Anh được đưa ra trong bối cảnh dư luận quốc tế đang tranh luận về các biện pháp pháp lý và quân sự nhằm vào lãnh đạo một số quốc gia. Trước đó, một chiến dịch của Mỹ tại Venezuela liên quan đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đã gây tranh cãi về tính hợp pháp và chủ quyền quốc gia. Nga đã lên án chiến dịch này, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi Anh không đưa ra chỉ trích trực tiếp đối với Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey gặp gỡ các nhân viên dịch vụ khẩn cấp tại hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu dân cư ở phía đông Kyiv, khiến một người thiệt mạng, ngày 9 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Getty Images

Vụ khẩu chiến diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Anh đầu năm 2026 đang ở mức thấp nhất lịch sử do những tranh cãi gay gắt về viện trợ quân sự và các lệnh trừng phạt mới. Anh liên tục thúc đẩy viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine và thảo luận về việc triển khai quân đội hỗ trợ Pháp tại thực địa.

Các chuyên gia cho rằng việc một quan chức cấp cao như Bộ trưởng Quốc phòng Anh công khai nói về việc bắt giữ nguyên thủ quốc gia đối phương là một bước leo thang ngôn từ chưa từng có, xóa bỏ mọi nghi thức ngoại giao tối thiểu giữa các cường quốc hạt nhân.

Nhật Lệ

Nguồn: Kyiv Independent