Thủ tướng Takaichi Sanae: Nhật Bản mong muốn mở “chương mới” trong quan hệ Nhật - Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết, Tokyo mong muốn làm sâu sắc và mở rộng hợp tác toàn diện với Mỹ trên nhiều lĩnh vực khi bà dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Mỹ trong thời gian tới, trong bối cảnh Tokyo đối mặt nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu trước giới truyền thông sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại dinh thự của bà ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 2 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Kyodo

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đưa ra tuyên bố trên trong chương trình truyền hình của Đài NHK phát sóng ngày 11/1, khi công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh song phương Nhật – Mỹ đang được tiến hành. Theo bà Takaichi, các chi tiết cụ thể của chuyến thăm hiện vẫn đang được sắp xếp, song Tokyo sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực then chốt như đối ngoại, kinh tế và an ninh, qua đó mở ra “một chương mới” trong lịch sử liên minh Nhật – Mỹ.

Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh, quan hệ Nhật – Mỹ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại và an ninh của Tokyo. Bà cho biết sẽ thúc đẩy phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác chiến lược, đồng thời bảo đảm lợi ích quốc gia của Nhật Bản trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế có nhiều biến động.

Bà Takaichi và ông Trump cam kết một kỷ nguyên vàng cho liên minh Nhật Bản - Mỹ. Ảnh: Japan-forward.

Cũng trong chương trình, Thủ tướng Takaichi đề cập tới việc Trung Quốc dự kiến áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với Nhật Bản liên quan đến các mặt hàng mà Bắc Kinh cho là có thể sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự. Theo bà, các biện pháp này chỉ nhằm vào Nhật Bản và “đi chệch đáng kể thông lệ quốc tế”, do đó không thể chấp nhận.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết chính phủ đã nhanh chóng gửi công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút lại các biện pháp nói trên. Đồng thời, Tokyo sẽ phối hợp với các nước thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) để có phản ứng phù hợp, trên tinh thần kiên quyết nhưng bình tĩnh.

Bên cạnh đó, bà Takaichi khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến nhằm củng cố chuỗi cung ứng của Nhật Bản, giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia đơn lẻ nào đối với các nguồn cung chiến lược và thiết yếu, qua đó tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Bích Hồng

Nguồn: NHK.