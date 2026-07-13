Hàn Quốc lập Quỹ ứng phó tương lai

Ngày 13/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Chính phủ sẽ thành lập Quỹ ứng phó tương lai nhằm sử dụng nguồn thu ngân sách tăng thêm từ ngành bán dẫn để đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), thanh niên, phát triển địa phương và giáo dục.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap news.

Phát biểu tại Hội nghị Chiến lược Tài chính Quốc gia, Tổng thống Lee nhấn mạnh ngân sách năm 2027 sẽ là bản dự toán đầu tiên được xây dựng hoàn toàn dưới thời chính quyền hiện nay, đồng thời là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc trong dài hạn.

Ông Lee cho biết Chính phủ dự báo nguồn thu ngân sách bổ sung ở mức chưa từng có nhờ sự bùng nổ của ngành bán dẫn, được thúc đẩy bởi cuộc cách mạng AI toàn cầu. Theo ông Lee, đây là “thời điểm vàng” để Hàn Quốc tăng cường đầu tư chiến lược, qua đó nâng cao tiềm năng tăng trưởng và bảo đảm thành quả phát triển được chia sẻ tới toàn thể người dân.

Theo kế hoạch, Quỹ ứng phó tương lai sẽ tập trung đầu tư vào bốn lĩnh vực gồm tương lai, thanh niên, địa phương và giáo dục. Chính phủ kỳ vọng quỹ sẽ trở thành nền tảng cho các khoản đầu tư dài hạn, tạo động lực cho bước phát triển mới của nền kinh tế.

Tổng thống Lee cam kết triển khai dự án trọng điểm gồm phát triển ngành bán dẫn. Ảnh: The Economic Times - Indiatimes.

Bên cạnh đó, Tổng thống Lee tái khẳng định cam kết triển khai ba dự án trọng điểm đã được công bố trước đó, gồm phát triển ngành bán dẫn, AI vật lý và các trung tâm dữ liệu AI. Chính phủ sẽ huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ của doanh nghiệp, đồng thời đầu tư vào hạ tầng điện, nước, giao thông, logistics, nhà ở, giáo dục, y tế và văn hóa nhằm hình thành các cực tăng trưởng mới.

Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nền kinh tế tăng trưởng bao trùm, trong đó tăng cường hỗ trợ thanh niên từ việc làm, nhà ở đến tích lũy tài sản; đồng thời mở rộng mạng lưới an sinh xã hội để bảo vệ nhóm lao động phi truyền thống, vốn được dự báo sẽ gia tăng trong kỷ nguyên AI. Theo Tổng thống Hàn Quốc, các quyết sách tài chính được thảo luận hiện nay sẽ định hình hướng phát triển của đất nước trong 20-30 năm tới. Ông kêu gọi các thành viên tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm xây dựng chiến lược tài khóa bền vững cho tương lai.

Lê Hà.

Nguồn: YTN