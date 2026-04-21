Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc Bộ trưởng Thống nhất làm rò rỉ thông tin tình báo

Ngày 21/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bác bỏ các cáo buộc cho rằng Bộ trưởng Thống nhất Jeong Dong-young đã tiết lộ thông tin mật do Mỹ cung cấp liên quan đến các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ tạm thời hạn chế chia sẻ một phần dữ liệu tình báo với Seoul.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Jeong Dong-young, ngày 20/4, sau khi kết thúc lịch trình công tác bên ngoài đã trở về Tòa nhà Chính phủ Seoul tại khu Gwanghwamun, thủ đô Seoul. Ảnh: news.nate.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Hàn Quốc đưa tin Mỹ đã tạm dừng hoặc hạn chế chia sẻ một số thông tin tình báo về Triều Tiên, liên quan đến phát biểu của Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young về một cơ sở làm giàu uranium chưa được xác nhận trước đó.

Theo hãng tin Yonhap, việc Washington hạn chế cung cấp một phần dữ liệu thu thập từ vệ tinh do thám đã làm dấy lên lo ngại về mức độ phối hợp tình báo giữa hai đồng minh.

Tại Quốc hội, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Jeong Dong-young khẳng định các nội dung này dựa trên nguồn công khai như báo cáo nghiên cứu quốc tế và thông tin báo chí, đồng thời bác bỏ cáo buộc rò rỉ thông tin mật. Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy phát biểu của ông Jeong sử dụng dữ liệu mật từ phía Mỹ.

Một cơ sở làm giàu uranium của Triều Tiên. Ảnh: YTN.

Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh các thông tin về cơ sở hạt nhân tại Kusong đã được nhiều tài liệu quốc tế đề cập từ trước và là dữ liệu đã được công khai rộng rãi.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về việc điều chỉnh cơ chế chia sẻ tình báo với Mỹ, song khẳng định hai bên vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ trong theo dõi các hoạt động liên quan đến Triều Tiên. Seoul cũng cho biết đang xem xét các biện pháp phù hợp liên quan diễn biến này.

Trong khi đó, một số ý kiến đối lập kêu gọi làm rõ trách nhiệm liên quan, cho rằng phát biểu của Bộ trưởng Thống nhất có thể gây tranh cãi về mức độ nhạy cảm trong hoạt động đối ngoại và an ninh.

Quan hệ đồng minh Hàn Quốc – Mỹ được thiết lập từ năm 1953, hiện khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Thanh Hằng

Nguồn: Yonhap.