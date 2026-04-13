Hàn Quốc - Ba Lan nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện

Trong khuôn khổ các cuộc trao đổi cấp cao diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc và Ba Lan đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên “đối tác chiến lược toàn diện”, trong bối cảnh hợp tác quốc phòng và công nghệ ngày càng gia tăng.

Tổng thống Lee Jae Myung (phải) và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Yonhap

Theo đó ngày 13/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời mở rộng quan hệ từ mức đối tác hiện tại lên khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện.

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai nước cam kết thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, dựa trên khuôn khổ thỏa thuận trị giá khoảng 44,2 tỷ USD ký kết năm 2022. Đây được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng các dự án chuyển giao công nghệ và sản xuất quốc phòng chung trong thời gian tới. Hai bên cũng thảo luận về việc thiết lập các đường bay thẳng giữa Hàn Quốc và Ba Lan, nhằm tăng cường kết nối giao thương và giao lưu nhân dân.

Ngoài quốc phòng, Seoul và Warsaw nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, khoa học – công nghệ và các ngành công nghiệp tiên tiến. Hai bên cho rằng, việc tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực này sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng phục hồi kinh tế của mỗi nước.

Hàn Quốc - Ba Lan cam kết thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Moderndiplomacy

Theo các nguồn tin truyền thông Hàn Quốc, việc nâng cấp quan hệ được đánh giá là bước đi nhằm củng cố quan hệ giữa hai quốc gia, trong bối cảnh môi trường an ninh và kinh tế quốc tế có nhiều biến động, đồng thời phản ánh xu hướng gia tăng hợp tác giữa các nước châu Á và châu Âu trong các lĩnh vực chiến lược.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Ba Lan những năm gần đây phát triển nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, khi Warsaw tăng cường hiện đại hóa quân đội và Seoul mở rộng xuất khẩu vũ khí, thiết bị quân sự sang thị trường châu Âu. Hai bên cho biết sẽ tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại cấp cao nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận đã đạt được và thúc đẩy các dự án hợp tác mới trong thời gian tới.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters.