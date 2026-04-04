Hamas kêu gọi thành lập ủy ban hành chính chuyển tiếp quản lý Dải Gaza

Ngày 4/4, phong trào Hồi giáo Hamas kêu gọi triển khai ủy ban hành chính chuyển tiếp nhằm quản lý Dải Gaza và thực hiện các điều khoản giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn, nhấn mạnh việc duy trì viện trợ nhân đạo và ổn định trên thực địa.

Ông Khalil al-Hayya trưởng phái đoàn đàm phán của Hamas. Ảnh: Tân Hoa Xã

Lời kêu gọi được đưa ra sau chuyến thăm Cairo kéo dài hai ngày của phái đoàn Hamas do ông Khalil al-Hayya dẫn đầu. Trong chuyến thăm, phái đoàn đã gặp gỡ các quan chức Ai Cập, các bên trung gian và đại diện nhiều phe phái Palestine.

Hamas cùng các lực lượng Palestine khác tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ các giai đoạn của thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cho biết các cuộc tham vấn với bên trung gian vẫn đang tiếp tục. Phong trào cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm dòng viện trợ nhân đạo liên tục, duy trì ổn định trên thực địa, và thúc đẩy sớm các hoạt động phục hồi, tái thiết tại Gaza.

Phái đoàn Hamas thông báo đã nhận được lời mời quay trở lại Cairo trong những ngày tới để tiếp tục các cuộc đàm phán. Giới quan sát nhận định, các vòng tham vấn này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ chế quản lý tạm thời, tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực tại Dải Gaza từ tháng 10/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực tại Dải Gaza từ tháng 10/2025. Giai đoạn đầu của thỏa thuận bao gồm việc trao đổi người bị giam giữ và con tin, cho phép viện trợ nhân đạo vào khu vực, đồng thời rút một phần lực lượng Israel khỏi một số khu vực nhạy cảm. Những bước đi này nhằm tạo niềm tin giữa các bên, đồng thời giảm căng thẳng và bảo đảm ổn định cơ sở hạ tầng, đời sống dân cư tại Gaza.

Trước đó, hồi tháng 1, Mỹ thông báo khởi động giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình đề xuất, trong đó bao gồm việc Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza, bắt đầu công cuộc tái thiết toàn diện, đồng thời thành lập cơ quan quản lý chuyển tiếp để giám sát các hoạt động quản lý dân sự và phân phối viện trợ nhân đạo.

Các nhà phân tích cho rằng, việc thiết lập ủy ban hành chính chuyển tiếp sẽ là bước quan trọng để thúc đẩy ổn định lâu dài, tạo điều kiện cho các hoạt động tái thiết và xây dựng niềm tin giữa các phe phái Palestine.

Vân Bình

Nguồn: Tân Hoa Xã