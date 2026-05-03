Hamas hoàn tất bỏ phiếu tại Gaza bầu lãnh đạo cơ quan chính trị

Theo nguồn tin từ kênh Al-Araby (Qatar), phong trào Hồi giáo Hamas đã hoàn tất quá trình bỏ phiếu nội bộ tại Dải Gaza nhằm lựa chọn người đứng đầu cơ quan chính trị cấp cao, song kết quả cuối cùng chưa được công bố.

Từ trái sang phải: các quan chức cấp cao của Hamas Khaled Mashaal và Khalil al-Hayya. Ảnh: Reuters.

Dự kiến, các chi nhánh của Hamas tại Bờ Tây và ở nước ngoài sẽ sớm kết thúc quy trình bỏ phiếu và thống nhất công bố người trúng cử trong tuần tới.

Theo các nguồn tin, cuộc đua hiện tập trung giữa hai ứng viên là Khalil al-Hayya – quyền lãnh đạo cơ quan chính trị tại Gaza, được cho là có quan hệ chặt chẽ với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, và Khaled Mashaal – lãnh đạo kỳ cựu có quan hệ gần gũi hơn với Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Arab.

Tiến trình bầu cử đã bị trì hoãn hai lần vào tháng 1 và tháng 2/2026 do bất đồng nội bộ và tình hình an ninh phức tạp, trước khi được nối lại vào cuối tháng 4.

Vị trí đứng đầu cơ quan chính trị của Hamas bị bỏ trống kể từ khi Yahya Sinwar thiệt mạng vào tháng 10/2024. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử lần này chỉ nhằm chọn ra người lãnh đạo mới, trong khi hội đồng lãnh đạo hiện tại sẽ chuyển sang vai trò tư vấn.

Các tay súng Hamas tập trung trong một sự kiện công cộng tại Khan Younis, Dải Gaza, ngày 1/2/2025. Ảnh: AFP.

Một số nguồn tin khu vực cho biết Hamas đã nối lại tiến trình lựa chọn lãnh đạo sau khi các điều kiện gây trì hoãn trước đó được giải quyết. Tuy nhiên, phong trào này được cho là đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về tổ chức và tài chính kể từ khi thành lập năm 1987, sau những tổn thất nặng nề trong xung đột với Israel.

Liên quan đến kết quả khảo sát do một trung tâm thăm dò Palestine công bố trong tháng 4 cho thấy, mức độ ủng hộ Hamas tại Dải Gaza đang giảm đáng kể. Tỷ lệ ủng hộ phong trào này duy trì quyền lực đã giảm xuống còn khoảng 31%, so với mức khoảng 70% vào cuối năm 2023. Trong khi đó, phương án thành lập một chính phủ gồm các chuyên gia và kỹ trị nhận được sự ủng hộ cao nhất, với 42% số người được hỏi. Chính quyền Palestine hiện tại chỉ nhận được khoảng 18% ủng hộ.

Tại Bờ Tây, mức độ ủng hộ Hamas vẫn ở mức cao hơn, khoảng 54%, phản ánh sự khác biệt về quan điểm giữa các khu vực chịu tác động trực tiếp của xung đột và những khu vực ít bị ảnh hưởng hơn.

Thanh Hằng

Nguồn: The Jerusalem Post.