Hạ viện Mỹ tiến thêm một bước chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử

Hạ viện Mỹ đã thông qua một bước thủ tục quan trọng nhằm mở đường cho việc chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ liên bang kéo dài 43 ngày, được xem là dài nhất trong lịch sử nước này.

Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ hiện lên giữa khung cảnh những hàng cây mùa thu, trong bối cảnh chính phủ Mỹ bị đóng cửa suốt nhiều tuần. Ảnh: Reuters

Theo đó, Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu với 213 phiếu thuận và 209 phiếu chống để tiến tới giai đoạn biểu quyết cuối cùng về gói tài trợ tạm thời. Gói tài trợ nhằm khôi phục hoạt động của các chương trình trợ cấp thực phẩm, chi trả lương cho hàng trăm nghìn nhân viên liên bang và vận hành trở lại hệ thống kiểm soát không lưu đang bị đình trệ trong thời gian qua.

Việc thông qua bước thủ tục này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ, giúp củng cố đoàn kết trong nội bộ Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, phe Dân chủ tại Hạ viện phản đối, cho rằng dự luật không đáp ứng được yêu cầu mở rộng trợ cấp bảo hiểm y tế liên bang – một trong những nguyên nhân chính dẫn tới bế tắc kéo dài hơn 6 tuần qua.

Tại Thượng viện, 8 thượng nghị sĩ Dân chủ đã bỏ phiếu thuận cùng Đảng Cộng hòa để thông qua dự luật vào đầu tuần, kéo dài ngân sách liên bang tới ngày 30/1/2026. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc này có thể khiến nợ công liên bang tiếp tục tăng thêm khoảng 1,8 nghìn tỷ USD mỗi năm, đưa tổng nợ quốc gia lên mức 38 nghìn tỷ USD.

Phát biểu tại phiên họp, Hạ nghị sĩ Cộng hòa David Schweikert (bang Arizona) ví von tình trạng hiện nay như “một tập phim kéo dài hơn 40 ngày mà không ai hiểu cốt truyện là gì”.

Trong khi đó, phe Dân chủ tiếp tục chỉ trích Thượng viện đã nhượng bộ quá sớm, đặc biệt khi đảng này vừa giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử tại New Jersey, Virginia và New York City, được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế đàm phán của họ về gói trợ cấp y tế.

Mặc dù thỏa thuận tại Thượng viện có đề cập việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu riêng về trợ cấp y tế vào tháng 12, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson chưa đưa ra cam kết tương tự.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu cuối cùng trước khi rời Quốc hội, Hạ nghị sĩ Mikie Sherrill (bang New Jersey), người vừa được bầu làm Thống đốc bang, kêu gọi các đồng nghiệp “không biến Hạ viện thành công cụ hợp thức hóa chính sách của một chính quyền tước đoạt bữa ăn của trẻ em và quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân”.

Vân Bình

Nguồn: Reuters