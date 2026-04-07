Hà Trung xây dựng chính quyền số hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả

Nhằm nâng cao hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Hà Trung đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số (CĐS), lấy sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Hà Trung hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC.

Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là 463 thủ tục, số thủ tục phát sinh thường xuyên tại địa phương là 45 thủ tục. Tất cả các TTHC đều được niêm yết công khai tại Trung tâm PVHCC xã, trên cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội.

Xác định CĐS là yếu tố then chốt, quyết định chất lượng và hiệu suất trong giải quyết TTHC, hướng tới sự nhanh chóng, chính xác và minh bạch, địa phương tập trung số hóa hồ sơ, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, rà soát cắt giảm thủ tục rườm rà, nâng cao năng lực cán bộ và tăng cường cơ sở vật chất. Hạ tầng công nghệ thông tin tại UBND xã đã cơ bản hoàn thiện với mạng nội bộ kết nối máy tính, đường truyền chuyên dùng nâng cấp. Xã bố trí Wifi công cộng tại Trung tâm PVHCC phục vụ người dân tra cứu, thực hiện TTHC. Hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số được triển khai thông suốt, liên thông các cấp. Cùng với việc đẩy mạnh sử dụng hệ thống một cửa điện tử, tỷ lệ giải quyết TTHC trực tuyến được nâng cao. Địa phương đã đẩy mạnh CĐS bằng cách tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức qua các chương trình tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, ứng dụng CĐS trong giải quyết TTHC. Phân công cán bộ chuyên môn phụ trách từng lĩnh vực theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thành các “hướng dẫn số” để hỗ trợ Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chị Nguyễn Kim Anh, công chức phụ trách lĩnh vực tư pháp hộ tịch Trung tâm PVHCC xã Hà Trung, cho biết: “Đối với các trường hợp công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chúng tôi tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử, giúp nhanh chóng, minh bạch và tiết kiệm chi phí cho người dân. Đối với những trường hợp người cao tuổi, chúng tôi luôn hướng dẫn, hỗ trợ tận tình, giúp công dân thành thạo với các thao tác trên điện thoại, máy tính khi cần giải quyết TTHC”.

Ông Nguyễn Văn Thanh ở thôn Kim Sơn chia sẻ: “Tôi đang thực hiện việc chuyển nơi nhận lương hưu sang nơi ở mới. Khi đến trung tâm, thông tin đã được cập nhật số hóa. Chỗ nào có băn khoăn thì được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, nên việc thực hiện đơn giản hơn rất nhiều. Nay biết các TTHC được hỗ trợ thực hiện qua điện thoại, lần sau tôi sẽ chủ động thực hiện tại nhà, không phải mất thời gian đi lại”.

Hiện nay, việc giải quyết TTHC đều được số hóa, liên thông trên nền tảng công nghệ đồng bộ, kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo thành một kênh trao đổi dữ liệu thông suốt giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh và các cấp hành chính. Việc giải quyết TTHC tại xã Hà Trung đã có những thay đổi rõ nét: mọi công đoạn đều đơn giản, nhanh gọn và tiết kiệm thời gian.

Quá trình giải quyết TTHC đều được thực hiện trên môi trường điện tử đã thể hiện rõ tính minh bạch. Từ đó, góp phần khắc phục được tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh và giảm được phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Trách nhiệm của cán bộ, công chức các ngành, đơn vị được giao thực hiện giải quyết TTHC từng bước được nâng cao. Từ ngày 1/7 đến 31/3/2026, Trung tâm PVHCC xã Hà Trung đã tiếp nhận 2.917 hồ sơ, đã giải quyết đúng và trước hạn 2.821 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%.

Ông Nguyễn Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Hà Trung, cho biết: “Sau khi hoạt động theo chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm PVHCC xã đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo quá trình giải quyết TTHC của công dân được thông suốt, hiệu quả. Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, xã Hà Trung tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, nâng cao tỷ lệ TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tăng cường áp dụng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, qua đó giảm chi phí và thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các ngành, đơn vị tập trung rà soát, cắt giảm mạnh thời gian giải quyết TTHC tại trung tâm so với thời hạn được quy định; tăng cường giải pháp về minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan giải quyết TTHC, hạn chế tối đa tỷ lệ hồ sơ quá hạn...".

Bài và ảnh: Phan Nga