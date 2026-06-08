Kiểm tra, giám sát để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả

Việc triển khai hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp không đơn thuần là sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mà là một cuộc cải cách sâu rộng về phương thức quản trị địa phương. Trong bối cảnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được tỉnh Thanh Hóa xác định là giải pháp đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước từ cơ sở.

Đoàn kiểm tra số 1027 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tăng trưởng 2 con số, chuyển đổi số tại xã Thường Xuân.

Cùng với việc triển khai hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh được triển khai đồng bộ với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức thực hiện. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu hoàn thiện hệ thống chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2026 theo tinh thần đổi mới của Trung ương. Điểm đáng chú ý là phương châm “phòng ngừa là chính, phát hiện từ sớm, từ xa” được xác lập rõ nét hơn bao giờ hết, gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người đứng đầu.

Từ định hướng đó, các hoạt động kiểm tra, giám sát không còn tập trung chủ yếu vào xử lý vi phạm khi sự việc đã xảy ra mà chuyển mạnh sang nhận diện nguy cơ, phát hiện dấu hiệu bất thường ngay từ giai đoạn đầu. Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu thành lập 14 đoàn giám sát công tác bầu cử tại toàn bộ 166 xã, phường trên địa bàn. Hoạt động giám sát được triển khai đồng bộ, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, khách quan, đúng quy định và thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai 16 đoàn kiểm tra đối với các đảng ủy trực thuộc về ba nội dung có ý nghĩa quyết định đối với giai đoạn phát triển mới gồm: vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Điều đó cho thấy công tác kiểm tra, giám sát đang được đặt đúng vị trí để bảo đảm các chủ trương lớn của tỉnh được triển khai thống nhất, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Song song với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 138 tổ chức đảng và 247 đảng viên, trong đó có 66 cấp ủy viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức đảng và 55 đảng viên; kết luận 2 tổ chức đảng và 25 đảng viên có vi phạm, qua đó xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Các cuộc kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực, tham nhũng, lãng phí như đất đai, đầu tư công, đấu thầu, đấu giá, thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán và công tác cán bộ. Qua kiểm tra không chỉ phát hiện, chấn chỉnh vi phạm mà còn kiến nghị sửa đổi, bổ sung những bất cập trong cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

Thực hiện chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra trong tỉnh đã chuyển trọng tâm từ “kiểm tra để xử lý” sang “giám sát để phòng ngừa”.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 609 tổ chức đảng và 350 đảng viên. Riêng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giám sát 166 tổ chức đảng. Các nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thông qua giám sát thường xuyên, nhiều hạn chế, bất cập đã được phát hiện ngay từ giai đoạn đầu. Qua giám sát chuyên đề, các cấp đã kết luận 7 tổ chức đảng và 3 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh. Cùng với đó, ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề 124 tổ chức đảng, 67 đảng viên. Kết quả cho thấy việc giám sát đã từng bước đi vào thực chất, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ.

Một điểm nổi bật khác là Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động kiểm tra, giám sát. 100% cán bộ ngành kiểm tra được trang bị phương tiện làm việc hiện đại; 100% văn bản, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường số, trừ tài liệu mật. Các phần mềm nghiệp vụ do Trung ương chuyển giao được vận hành đồng bộ; mô hình phòng họp không giấy tờ được triển khai hiệu quả; từng bước hình thành hệ sinh thái số của ngành kiểm tra. Đây không chỉ là sự thay đổi về công nghệ mà còn là bước chuyển quan trọng trong phương thức quản trị, giúp nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý công việc và tăng hiệu quả giám sát.

Thực tiễn cho thấy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp càng đi vào vận hành thì yêu cầu đối với công tác kiểm tra, giám sát càng cao. Bởi đây là công cụ quan trọng để phát hiện sớm những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, bảo đảm mọi hoạt động của bộ máy mới diễn ra đúng định hướng, đúng quy định và phục vụ tốt nhất cho người dân.

Với cách làm chủ động, bài bản, khoa học và quyết liệt, công tác kiểm tra, giám sát tại Thanh Hóa đang góp phần quan trọng bảo đảm cuộc cải cách tổ chức bộ máy đạt mục tiêu đề ra. Không chỉ giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, hoạt động này còn tạo nền tảng để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, hiệu lực, hiệu quả.

Bài và ảnh: Minh Hiếu