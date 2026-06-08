Ngọc Sơn: Đổi mới tư duy quản trị, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Ngọc Sơn đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Phường Ngọc Sơn có lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, hậu cần nghề cá, nuôi trồng và chế biến thủy sản, đồng thời hình thành các không gian đô thị và công nghiệp mới trong tương lai.

Hiệu quả trong thực tiễn

Được thành lập trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính Hải Châu, Hải Ninh, Thanh Thủy và Thanh Sơn của thị xã Nghi Sơn (cũ), phường Ngọc Sơn có diện tích tự nhiên 38,16 km2, dân số 48.464 người với 11.644 hộ dân. Đảng bộ phường có 60 tổ chức cơ sở đảng, gần 1.900 đảng viên.

Kinh tế biển - thế mạnh truyền thống của vùng đất Ngọc Sơn đang tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột.

Ngay từ khi vận hành mô hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thời gian. Các cơ quan trong hệ thống chính trị đã ban hành hơn 13.000 văn bản để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy vận hành đồng bộ, thông suốt, không để gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thực tiễn gần một năm qua cho thấy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, phù hợp yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng quản trị địa phương. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực; quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được phát huy.

Năm 2025, phường hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/25 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ phường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dân và cán bộ phường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhân dân và cán bộ phường Ngọc Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Một trong những kết quả nổi bật là công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 9.172 hồ sơ, trong đó hơn 98% được thực hiện trực tuyến.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%, không phát sinh hồ sơ quá hạn. Phường hiện triển khai 485 thủ tục hành chính trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch.

Công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị từ cơ sở cũng được thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy, UBND phường đã tổ chức tiếp 215 lượt công dân, tiếp nhận 121 đơn thư phản ánh, kiến nghị, chủ yếu liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường và chính sách an sinh xã hội. Phần lớn các vụ việc được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng hay khiếu kiện kéo dài.

Lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo” chất lượng hoạt động

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phương thức điều hành và phong cách phục vụ.

Lãnh đạo phường Ngọc Sơn thăm hỏi ngư dân thôn Liên Hải sau chuyến đi biển dài ngày.

Thời gian qua, phường Ngọc Sơn đã triển khai nhiều mô hình, cách làm mới nhằm đưa chính quyền đến gần người dân hơn. Nổi bật là mô hình “Chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân”, trong đó cán bộ được phân công trực tiếp hỗ trợ người dân tại Bộ phận một cửa; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là đối với người cao tuổi.

Cùng với đó, mô hình “Tổ chuyển đổi số cộng đồng” được triển khai tại các tổ dân phố, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên và cán bộ cơ sở trong hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, số hóa hồ sơ và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Mô hình “Điều hành không giấy tờ” với việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, phòng họp trực tuyến cũng góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính.

Đặc biệt, mô hình “Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng và xây dựng đô thị văn minh” đã tạo sức lan tỏa tích cực, huy động sự tham gia của người dân trong chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, mở rộng đường giao thông và xây dựng nếp sống văn minh.

Công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, mở rộng đường giao thông và xây dựng nếp sống văn minh được Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Từ thực tiễn vận hành bộ máy mới, cấp ủy và chính quyền phường xác định tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, lấy hiệu quả phục vụ làm “thước đo” đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đội ngũ cán bộ, công chức sẽ tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số và năng lực tham mưu; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Với lợi thế đặc biệt khi sở hữu gần 5 km bờ biển, hệ thống đê biển, cảng cá, tuyến Quốc lộ 1A đi qua, tuyến đường ven biển cùng nhiều khu vực đã được quy hoạch phát triển; các quy hoạch phân khu đô thị số 10, số 11 và khu công nghiệp số 21, số 22 thuộc KKT Nghi Sơn đang mở ra ra cơ hội lớn để Ngọc Sơn phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, hậu cần nghề cá, nuôi trồng và chế biến thủy sản, đồng thời hình thành các không gian đô thị và công nghiệp mới trong tương lai.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng giúp tập trung nguồn lực đầu tư, mở rộng không gian quản lý, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đất đai, hạ tầng và dân cư. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống Nhân dân và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn được phường Ngọc Sơn triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú.

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Ngọc Sơn sẽ tiếp tục đổi mới tư duy trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển và kỳ vọng của Nhân dân trong giai đoạn mới.

Mai Sỹ Lân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Sơn