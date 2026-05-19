Hà Trung chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, xã Hà Trung đã chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) và nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, thống nhất nhận thức nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Đảng ủy xã Hà Trung tổ chức.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Chính trị huyện Hà Trung cũ được tổ chức lại thành Trung tâm Chính trị xã Hà Trung, với nhiệm vụ giáo dục LLCT, lịch sử Đảng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của 5 xã: Hà Trung, Hà Long, Hoạt Giang, Tống Sơn và Lĩnh Toại.

Dù gặp không ít khó khăn trong xây dựng kế hoạch, tổ chức lớp học, cũng như phối hợp liên xã do chưa có hướng dẫn cụ thể về quy chế phối hợp việc đào tạo, bồi dưỡng liên xã, nhưng ban giám đốc trung tâm đã nhanh chóng ban hành quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp với các địa phương; đồng thời xây dựng kế hoạch giảng dạy, phân công bài giảng cụ thể phù hợp với chuyên môn được đào tạo và vị trí công tác của từng giảng viên, bảo đảm hoạt động ổn định, nền nếp. Ngoài tài liệu in, trung tâm còn xây dựng ngân hàng câu hỏi và tài liệu điện tử để học viên tự học, tra cứu thuận tiện, mục tiêu là để việc học LLCT trở thành nhu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên.

Cùng với tinh thần chủ động thích ứng, trung tâm coi đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy là khâu đột phá. Kịp thời bổ sung nội dung, quan điểm mới trong các văn kiện Đại hội Đảng, các chính sách, pháp luật mới ban hành của Đảng, Nhà nước vào bài giảng; liên hệ thực tiễn ở cơ sở, xây dựng giáo án giảng dạy phù hợp. Duy trì và tổ chức hội nghị trao đổi, thảo luận về chuyên môn nghiệp vụ hàng tháng. Trong quá trình giảng bài, giảng viên đã chủ động gợi mở câu hỏi để học viên thảo luận, trao đổi giữa người dạy và người học giúp cho học viên hiểu sâu, nhớ lâu các bài giảng. Việc giảng viên kết hợp nâng cao nhận thức lý luận với bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm và kỹ năng công tác giúp khắc phục triệt để lối dạy lý luận thuần túy, xa rời thực tiễn. Cách tiếp cận này thúc đẩy việc chuyển từ giảng dạy một chiều sang phát huy tính chủ động của người học, gắn lý luận với thực tiễn. Đồng thời, tổ chức cho học viên các lớp bồi dưỡng đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương nhằm bổ sung kiến thức, tư liệu thực tế để gắn lý luận với thực tiễn nhằm mang lại chất lượng cao hơn trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu của công tác lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Giám đốc Trung tâm Chính trị xã Hà Trung, Vũ Thị Minh Tâm cho biết: “Trung tâm luôn chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các xã để xây dựng nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, vừa bảo đảm tiến độ, vừa giữ vững chất lượng. Kết quả học tập, rèn luyện của học viên sau mỗi khóa được gửi về cấp ủy địa phương, giúp đánh giá đảng viên sát thực tế, thúc đẩy tự giác học tập. Qua đó, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại”.

Nhờ cách làm linh hoạt, Trung tâm Chính trị xã Hà Trung đã phát huy vai trò “cầu nối” giữa lý luận và thực tiễn. Cán bộ, đảng viên sau các khóa học không chỉ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng mà còn biết vận dụng sáng tạo vào công việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Từ tháng 7/2025 đến tháng 4/2026, Trung tâm Chính trị xã mở 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 166 đảng viên dự bị; 6 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 513 quần chúng ưu tú và 10 lớp bồi dưỡng các chuyên đề: “Đảng ta thật là vĩ đại”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh” và “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” cho 801 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú trên địa bàn tham gia. Tổ chức 3 kỳ hội nghị báo cáo viên trực tiếp và trực tuyến cho 180 lượt người. Việc triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện các địa phương giúp trung tâm nhanh chóng thích ứng với mô hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Gấm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hà Trung, khẳng định: “Việc bồi dưỡng LLCT cho cán bộ cơ sở đóng vai trò then chốt, giúp nâng cao bản lĩnh, kỹ năng vận dụng đường lối của Đảng vào thực tiễn dân vận và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và đảm bảo chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức”.

Đổi mới công tác bồi dưỡng LLCT không chỉ góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở, mà còn tạo động lực thúc đẩy đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Việc nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm chính trị vì thế đang trở thành điểm tựa quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ xã Hà Trung vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: Phan Nga