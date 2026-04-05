Góp phần phát triển nông nghiệp hàng hóa

Những năm gần đây, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao giá trị sản xuất.

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Rich Farm, xã Sao Vàng đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tăng cường thông tin, kết nối doanh nghiệp

Một trong những giải pháp quan trọng được ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh chú trọng là đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin và tạo cơ hội để doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, từ năm 2022 đến tháng 3/2026, toàn tỉnh đã in và cấp phát 20.418 cuốn sổ tay, 1.060 tập san, 4.750 quyển tài liệu tuyên truyền về sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Ngoài ra, phát hành 6.000 cuốn bản tin sản xuất, thị trường và tiêu thụ nông sản của tỉnh, giúp doanh nghiệp và người sản xuất cập nhật thông tin thị trường kịp thời.

Bên cạnh đó, các chương trình hội nghị, hội thảo, tập huấn cũng được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho người sản xuất cũng như doanh nghiệp. Toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 22.550 lượt người về ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp, đặc biệt là việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã có thêm kênh tiêu thụ mới. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 600 doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm, sản phẩm OCOP tham gia quảng bá và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như voso.vn, posmart.vn, lazada, shopee, tiki... với hơn 1.050 sản phẩm các loại.

Toàn tỉnh có 100 doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đã được hỗ trợ tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối giao thương, phiên chợ và hội chợ OCOP trong và ngoài tỉnh. Thông qua các sự kiện này, nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh đã được giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp và hệ thống phân phối lớn.

Là một trong những doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh, bà Lê Thị Vân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Rich Farm, xã Sao Vàng, cho biết: “Nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong việc kết nối thị trường, tham gia hội chợ và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp đã mở rộng được kênh tiêu thụ, tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới. Đây là điều kiện quan trọng để chúng tôi mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới”.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu cũng được ngành nông nghiệp và các địa phương triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã có 75 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích 653,54ha được chuẩn hóa và cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây là điều kiện quan trọng để nông sản của tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hình thành chuỗi liên kết, nâng cao giá trị nông sản

Hiện trên địa bàn tỉnh có 1.647 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Để bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho chế biến, tỉnh cũng quan tâm xây dựng các vùng sản xuất tập trung gắn với ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp đạt 80.000ha cây trồng các loại. Trong đó, vùng nguyên liệu mía 14.000ha, sắn nguyên liệu 11.000ha, lúa 47.000ha, ớt 1.300ha, khoai tây 900ha, cây làm thức ăn chăn nuôi 2.000ha, ngô ngọt 800ha, rau màu các loại 2.000ha... tập trung tại các xã Yên Định, Hậu Lộc, Biện Thượng, Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Lưu Vệ, Nông Cống... Đặc biệt, trong lĩnh vực chế biến lúa gạo, toàn tỉnh hiện duy trì 7 doanh nghiệp lớn thu mua và chế biến với tổng công suất khoảng 180.000 tấn mỗi năm. Bên cạnh đó, có khoảng 30 doanh nghiệp tham gia thu mua và chế biến rau, củ, quả, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và giảm tình trạng tiêu thụ khó khăn trong mùa vụ cao điểm.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường cho biết: “Thời gian tới, ngành nông nghiệp Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Trong đó, tập trung phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến, hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với HTX và người sản xuất để hình thành các chuỗi giá trị bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp”.

Việc tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đã góp phần phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bài và ảnh: Lê Hợi