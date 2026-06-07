Công nhân Công ty Sakurai Việt Nam thi tay nghề may giỏi

Hưởng ứng lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Công đoàn Thanh Hóa giai đoạn 2026-2031, ngày 7/6, Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tổ chức Hội thi tay nghề may giỏi năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, động viên và khích lệ tinh thần các công nhân lao động tham gia Hội thi tay nghề may giỏi năm 2026.

Các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã dự và khích lệ, cổ vũ tinh thần công nhân, người lao động tham gia hội thi.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành động viên công nhân lao động Công ty TNHH Sakurai Việt Nam.

Hội thi có sự tham gia của 5 đội thi với 20 đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu được lựa chọn từ các bộ phận sản xuất, đại diện cho hơn 13.000 đoàn viên, công nhân lao động của Công ty TNHH Sakurai Việt Nam. Các thí sinh thực hiện phần thi “Công đoạn may giáp sườn” trong thời gian 10 phút.

Công nhân lao động Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tham dự hội thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bình tĩnh, tự tin, các thí sinh tham dự hội thi đã thể hiện bản lĩnh, kỹ năng và tay nghề của bản thân qua từng đường kim, mũi chỉ và hoàn thành tốt bài thi của mình.

Phần thi của các đội.

Hội thi tay nghề may giỏi năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao trình độ tay nghề của công nhân lao động; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Hội thi còn góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa công nhân lao động.

Đây cũng là cơ hội để phát hiện, tôn vinh và biểu dương những tập thể, cá nhân có trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc; qua đó khuyến khích tinh thần học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề, góp phần lan tỏa và thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Thanh Huê