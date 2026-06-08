Đồng hành cùng nhịp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Giữa những ngày nắng nóng cao điểm, chúng tôi theo đoàn công tác của Công ty CP Xây lắp điện lực (XLĐL) Thanh Hóa về với xã miền núi Thạch Bình. Đây là địa phương có hơn 2 nghìn khách hàng đang được Công ty CP XLĐL Thanh Hóa trực tiếp cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Suốt dọc đường đi, những con số dự báo của ngành điện Thanh Hóa về việc phụ tải cực đại năm 2026 có thể chạm ngưỡng gần 1.964MW, tăng hơn 18% so với năm 2025 nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, khiến cho câu chuyện về điện năng trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Trạm biến áp mới được Công ty CP XLĐL Thanh Hóa đầu tư, xây dựng trên địa bàn xã Thạch Bình.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Thực tế ở xã Thạch Bình sau sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, nhu cầu điện cho sinh hoạt, sản xuất cũng tăng lên từng ngày, đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong việc đảm bảo cung cấp điện, nhất là trong các dịp lễ, tết, cao điểm nắng nóng...

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bình chia sẻ: “Xã đã chủ động rà soát, đánh giá lại hiện trạng lưới điện, lắng nghe ý kiến của người dân, sau đó tổng hợp thành văn bản, gửi trực tiếp cho đơn vị quản lý, kinh doanh điện để kịp thời khắc phục, xử lý. Về phía Công ty CP XLĐL Thanh Hóa đã nhanh chóng tiếp thu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân”.

Trong hơn 1 năm qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Công ty CP XLĐL Thanh Hóa đã huy động nguồn lực, đầu tư 6 trạm biến áp (TBA), đóng điện phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn từ trước Tết Nguyên đán 2026, nâng tổng số TBA trên địa bàn xã lên 25 trạm. Để nâng cao chất lượng cung cấp điện trên địa bàn xã, công ty tiếp tục đầu tư, xây dựng thêm 2 TBA tại thôn Liên Sơn, Tân Sơn, phấn đấu đóng điện trước ngày 30/6.

Xác định điện năng là dịch vụ thiết yếu gắn với an sinh và phát triển, với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Công ty CP XLĐL Thanh Hóa không chỉ đầu tư ở những địa bàn có sản lượng điện thương phẩm cao mà còn sẵn sàng đưa nguồn lực đến các khu vực khó khăn, nơi chi phí đầu tư lớn nhưng hiệu quả kinh tế trực tiếp còn hạn chế. Vì những nỗ lực ấy, Công ty CP XLĐL Thanh Hóa luôn tạo dựng được niềm tin với chính quyền và Nhân dân xã Thạch Bình nói riêng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung.

Nhờ sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và doanh nghiệp, hệ thống lưới điện trên địa bàn từng bước được củng cố, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng như yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong những ngày nắng nóng gay gắt, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, trên địa bàn xã đã không xảy ra tình trạng sụt áp, mất điện cục bộ, "mạch máu” năng lượng vẫn được duy trì ổn định.

Đổi mới để phát triển bền vững

Sẽ không quá lời khi ví hành trình xây dựng và phát triển của Công ty CP XLĐL Thanh Hóa là hành trình “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Công ty được biết đến là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của tỉnh mạnh dạn “dấn thân” vào lĩnh vực điện năng, với nhiều bước đột phá, việc làm táo bạo, chưa từng có tiền lệ. Chỉ 1 năm sau khi tiến hành cổ phần hóa cách đây 20 năm, Công ty CP XLĐLThanh Hóa đã mạnh dạn đề xuất, sau đó được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương về việc lập phương án bán điện đến hộ dân nông thôn theo mô hình mới. Thời điểm ấy, kinh tế của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn khó khăn; cuộc sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, khó khăn bộn bề. Lưới điện hạ thế nông thôn vốn đã ở trong tình trạng cũ nát, lạc hậu, tổn thất điện năng cao từ 38 đến trên 40%. Nếu cứ kêu gọi đóng góp thì sức dân chịu không thấu, ngân sách địa phương thì eo hẹp; việc tiếp tục đầu tư mở rộng lưới điện đến các hộ dân, nhất là các hộ ở xa trung tâm là điều không dễ.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP XLĐL Thanh Hóa Nguyễn Đức Đủ không giấu nổi xúc động xen lẫn tự hào: “Với cách làm linh hoạt cùng với sự đồng hành của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự ủng hộ của bà con Nhân dân, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã huy động các nguồn lực, tập trung vốn để hoàn trả giá trị lưới điện hạ thế còn lại cho địa phương; đầu tư cải tạo lưới điện hạ thế đã tiếp nhận, đảm bảo giá bán điện đến hộ bằng giá trần quy định của Chính phủ. Người dân chỉ thanh toán tiền sử dụng điện mà không phải đóng góp bất kỳ khoản nào, kể cả sửa chữa đường dây và thay công tơ”.

Từ lưới điện cũ, nát khi mới tiếp nhận, đến nay hệ thống lưới điện do công ty quản lý, kinh doanh được đầu tư đồng bộ với 960 TBA, tổng công suất 239.800kVA. Riêng số TBA đầu tư mới đã gần 600 trạm; cải tạo, nâng cấp gần 210km đường dây trung thế và hơn 2 nghìn km đường dây hạ thế. Hàng nghìn km dây trần đã được thay thế bằng dây bọc chất lượng cao, góp phần giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ an toàn vận hành. Chỉ riêng trong năm 2025, doanh nghiệp đã đầu tư gần 100 TBA mới với tổng công suất khoảng 25.000kVA cùng hệ thống đường dây trung, hạ thế, tổng vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng. Sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 460 triệu kWh. Công ty đang cung cấp dịch vụ điện cho khoảng 220 nghìn khách hàng thuộc 68 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Phần lớn tài sản của chúng tôi nằm ở khắp các vùng quê Thanh Hóa, trực tiếp phục vụ cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân”, ông Đủ chia sẻ.

Cùng với việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện, thời gian qua Công ty CP XLĐL Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kinh doanh điện, chất lượng dịch vụ... Một trong những dấu ấn nổi bật là việc số hóa toàn bộ dữ liệu khách hàng. Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý khách hàng CCIS mới, trong đó mỗi khách hàng được định danh bằng một mã số riêng gắn với vị trí cụ thể trên lưới điện. Từ nền tảng dữ liệu đó, doanh nghiệp tiếp tục ứng dụng phần mềm hóa đơn điện tử hiện đại, tự động kết nối với cơ quan thuế sau mỗi kỳ ghi chỉ số công tơ, hỗ trợ đối soát dữ liệu, giảm thiểu sai sót so với phương thức thủ công trước đây. Kho dữ liệu khách hàng cùng bản đồ số hóa hệ thống lưới điện cũng giúp việc tính toán đầu tư các trạm biến áp mới, thiết kế lưới điện hạ thế và dự báo nhu cầu phụ tải trở nên chính xác, hiệu quả hơn.

Công ty đã và tiếp tục đẩy mạnh CĐS với hàng loạt tiện ích, ứng dụng chăm sóc khách hàng. Đó không chỉ là bước tiến về công nghệ mà còn là cách doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng tới mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Không chỉ thúc đẩy lực lượng sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, công ty còn dành nhiều nguồn lực, tâm huyết cho hoạt động an sinh xã hội. Với những kết quả đạt được, Công ty CP XLĐL Thanh Hóa là một trong số ít doanh nghiệp tư nhân của Thanh Hóa vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đó là dấu son được vun đắp bằng tất cả tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của một doanh nghiệp tư nhân tiên phong đầu tư, phát triển trong lĩnh vực năng lượng tỉnh Thanh Hóa.

Trong bối cảnh Thanh Hóa đang vươn mình trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, nhu cầu về điện năng sẽ ngày càng gia tăng. Điện không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn là “mạch máu” của nền kinh tế. Mỗi công trình điện hoàn thành đúng tiến độ, mỗi tuyến đường dây được nâng cấp, mỗi TBA được đưa vào vận hành đều góp phần tạo thêm động lực cho phát triển.

Trên hành trình cùng tỉnh nhà bước vào kỷ nguyên mới, công ty đang đón nhận thêm nhiều cơ hội từ chủ trương phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân. Theo đó, trong quá trình đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thanh Hóa. Đặc biệt là từ tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với đó, bước sang năm 2026, công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc huy động nguồn lực đầu tư các công trình điện, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực quản trị.

Sự trưởng thành của Công ty CP XLĐL Thanh Hóa như tấm gương phản chiếu bức tranh phát triển năng động của Thanh Hóa hôm nay. Và chính nhịp tăng trưởng mạnh mẽ của tỉnh, vừa là thách thức, cũng là cơ hội để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao khả năng cạnh tranh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Đăng Khoa