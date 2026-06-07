Nông dân hối hả xuống đồng gieo cấy lúa vụ Mùa

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang hướng dẫn người dân khẩn trương xuống đồng, hoàn thành khâu làm đất, xuống giống để sản xuất vụ Mùa 2026. Không khí lao động hối hả phủ khắp các cánh đồng.

Theo kế hoạch, ngay sau khi hoàn thành thu hoạch vụ Xuân 2026, các địa phương hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo trồng vụ Mùa. Theo đó, từ trung tuần tháng 5/2026, nông dân nhiều địa phương đã bước vào sản xuất vụ mới.

Những năm qua, nhờ hờ hạ tầng giao thông nội đồng được đầu tư hoàn thiện, việc đưa máy móc hiện đại như máy cày, máy bừa vào đồng ruộng trở nên dễ dàng. Điều này giúp đất được phay nhuyễn, tơi xốp, tiết kiệm tối đa sức người và rút ngắn thời gian làm đất.

Không chỉ cơ giới hóa trong khâu làm đất, nhiều địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh phát triển dịch vụ mạ khay, máy cấy để giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế...

...và nâng cao tỉ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa.

Dù thời tiết oi bức, song người dân vẫn tập trung cao để kịp thời vụ. Trên khắp các xứ đồng, bà con nông dân tích cực bám đồng làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn để kịp tiến độ sản xuất.

Vụ Mùa 2026, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 110.500 ha lúa và gieo cấy theo 2 trà là mùa chính vụ và mùa muộn để đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Các địa phương chỉ bố trí trà mùa sớm trên diện tích bố trí cây trồng vụ Đông sớm hoặc trên diện tích lúa hè thu tránh lũ, với các loại giống, như: TBR87, TBR97, Việt Lai 20, TBR225, Bắc Thịnh, Thiên ưu 8, Đài Thơm 8, Dự Hương 8, Hương Bình... và các giống nếp trên diện tích trà muộn.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 6/6, các địa phương đã hoàn thành việc giải phóng đất sản xuất lúa là 36.700 ha/ 110.500 ha, đạt 33,2% kế hoạch.

Cùng với đó, các địa phương đã gieo khoảng 1.122,9 tấn mạ và gieo cấy khoảng 801,9 ha lúa.

Thời gian chuyển giao và sản xuất vụ Mùa tương đối ngắn, do đó các địa phương đã xây dựng kế hoạch sản xuất từ sớm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vụ thủy nông nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và chủ động điều tiết nguồn nước theo lịch tưới của các công trình thủy lợi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc gieo trồng, chăm sóc lúa của nông dân.

Vụ Mùa năm 2026, tỉnh Thanh Hóa chủ yếu sử dụng cơ cấu các nhóm giống lúa thuần chất lượng cao, có thời gian sinh trưởng (TGST) ngắn. Trong đó, đối với trà lúa mùa sớm, sử dụng các giống lúa có TGST từ dưới 105 ngày đến 125 ngày, như: TBR87, TBR97, Việt Lai 20,TBR225, Bắc Thịnh, Thiên ưu 8, Đài Thơm 8, Dự Hương 8, Hương Bình, VNR20, VNR88, TBR87... Thời vụ gieo mạ từ 15-20/5/2026, thu hoạch trước ngày 25/9/2026. Đối với trà lúa mùa chính vụ sử dụng các giống lúa có TGST dưới 135 ngày, như: BC15 (mới), HANA số 7, DQ11, ND502, Thái Hương, Q5, TBR-1, LTh31, HD979, VT404, Quốc Tế 1, Thái xuyên 111, TBH456, ADI73, Thụy Hương 308; Nếp các loại: Nếp hương, A Sào, nếp Thơm 86, nếp Cô tiên, Nếp N97, Nếp 98, ĐT52... Thời gian gieo mạ từ trước ngày 20/5/2026, thu hoạch trước ngày 10/10/2026. Đồng thời, bố trí các giống có TGST từ 150-165 ngày, giống cảm ôn như nếp hạt cau, nếp cái hoa vàng, nếp địa phương... đối với trà lúa mùa muộn. Thời gian gieo mạ từ 1-5/6/2026, thu hoạch trước 15/11/2026.

Lê Hòa