TSHPCo chủ động diễn tập ứng phó thiên tai trước mùa mưa bão 2026

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) vừa tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão.

Ông Phạm Văn Cường , Phó Giám đốc, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TSHPCo chỉ đạo buổi diễn tập.

Kịch bản diễn tập được xây dựng sát thực tế với tình huống mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước về hồ tăng nhanh, dự báo từ 3.500 m3/s đến 5.000 m3/s, buộc nhà máy phải tăng lưu lượng xả để bảo đảm an toàn công trình. Trong khi đó, hệ thống thông tin liên lạc bằng điện thoại và internet với các cấp chỉ huy bị gián đoạn hoàn toàn do ảnh hưởng của bão.

Trưởng ca báo cáo tình huống lưu lượng nước về hồ lớn.

Trước tình huống giả định, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TSHPCo đã nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, sử dụng hệ thống điện thoại vệ tinh để duy trì liên lạc với các cơ quan chức năng. Đồng thời, các lực lượng triển khai kiểm tra an toàn công trình, khu vực hạ du và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác điều tiết lũ.

Cán bộ sủ dụng điện thoại vệ tin để duy trì liên lạc với cấp chỉ huy và cơ quan chức năng.

Trong quá trình diễn tập, lực lượng vận hành phối hợp chặt chẽ với đội xung kích, các phòng chuyên môn và chính quyền địa phương thực hiện công tác cảnh báo, kiểm tra hiện trường, bảo đảm an toàn giao thông và khu vực hạ du.

Các thao tác vận hành tăng lưu lượng xả lũ, phát tín hiệu cảnh báo, kiểm tra thiết bị và theo dõi an toàn công trình đều được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Lực lượng vận hành đã phối hợp chặt chẽ với đội xung kích, phòng chuyên môn và chính quyền địa phương để thực hiện công tác ứng phó theo cấp độ.

Đợt diễn tập cũng kiểm tra khả năng vận hành hồ chứa trong điều kiện mất liên lạc diện rộng, qua đó đánh giá hiệu quả của hệ thống thông tin dự phòng, năng lực phối hợp giữa các bộ phận và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp phát sinh. Đây là cơ sở quan trọng để Công ty tiếp tục hoàn thiện các phương án ứng phó thiên tai, nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó trước những diễn biến thời tiết cực đoan.

Trung Sinh (CTV)