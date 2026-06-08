Khai thác tiềm năng từ thị trường nội địa

Với quy mô hơn 100 triệu dân, thị trường nội địa vẫn còn rất nhiều tiềm năng và dư địa tăng trưởng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, xuất khẩu gặp khó khăn, thì việc khai thác hiệu quả thị trường nội địa đang trở thành lựa chọn chiến lược của nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa.

Doanh nghiệp dệt may Thanh Hóa tập trung khai thác thêm thị trường tiêu thụ nội địa để duy trì tăng trưởng.

Giữ nhịp tăng trưởng từ thị trường nội địa

Nếu như trước đây, 100% sản phẩm thịt súc sản của Công ty CP Chế biến súc sản xuất khẩu Thanh Hóa được xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, các nước Đông Nam Á, thì nay đơn vị này đã chuyển hướng về thị trường nội địa.

Ông Phạm Tuấn Anh, giám đốc công ty cho biết: “Chúng tôi đang tập trung mạnh vào các sản phẩm thịt tươi cung cấp cho các nhà hàng, trường học, bếp ăn tập thể. Việc khai thác thị trường nội địa giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong khâu sản xuất, vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, việc thanh toán cũng nhanh chóng hơn, đảm bảo dòng vốn cho hoạt động của doanh nghiệp. Hiện công ty đã ký kết các hợp đồng cung ứng thực phẩm cho gần 100 đơn vị trong tỉnh, công tác kiểm soát chất lượng thực phẩm luôn được chú trọng nên sản phẩm được đối tác đánh giá cao. Năm nay, công ty phấn đấu tăng trưởng từ 30 - 40% so với cùng kỳ”.

Trước những khó khăn của thị trường xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp dệt may Thanh Hóa cũng đang thay đổi chiến lược kinh doanh, nâng tỷ lệ hàng trong nước lên từ 20 - 25% trong tổng sản lượng sản xuất.

Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Xu hướng người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm do Việt Nam sản xuất ngày càng tăng. Đây là lợi thế rất lớn đối với các doanh nghiệp dệt may trong nước nói chung, doanh nghiệp dệt may Thanh Hóa nói riêng khi chuyển hướng vào thị trường này. Nhiều doanh nghiệp đang chủ động mở rộng hệ thống phân phối, đa dạng sản phẩm và xây dựng thương hiệu để kết nối trực tiếp với người tiêu dùng trong nước. Dự báo năm 2026 tình hình xuất khẩu hàng hóa vẫn gặp khó khăn, do đó thị trường nội địa vẫn là điểm tựa cho các doanh nghiệp dệt may duy trì sản xuất".

Hiện nay nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa đã chủ động cơ cấu lại sản xuất, đưa ra các dòng sản phẩm phù hợp với xu thế của người tiêu dùng trong nước. Đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và linh hoạt các phương thức bán hàng, gia tăng “độ phủ” của sản phẩm trên thị trường. Theo thống kê, 5 tháng đầu năm 2026 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 106 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Sức tiêu thụ nội địa duy trì đà tăng trưởng cao cho thấy, đây không chỉ là “bệ đỡ” khi xuất khẩu gặp khó, mà còn là một trụ cột chiến lược để duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Dư địa lớn nhưng cần chiến lược dài hạn

Với dân số hơn 100 triệu người, quy mô thị trường nội địa là rất lớn và còn nhiều dư địa để khai thác. Các doanh nghiệp đang chủ động xoay trục, nhưng việc chinh phục thị trường “sân nhà” lại là điều không dễ dàng. Thực tế cho thấy, bên cạnh những doanh nghiệp đã chinh phục thành công thị trường nội địa thì vẫn còn một số doanh nghiệp đang loay hoay tìm chỗ đứng tại chính “sân nhà”. Các rào cản chủ yếu đến từ sự khác biệt thị trường hay doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc kết nối đưa sản phẩm của mình vào các cơ sở, hệ thống phân phối bán lẻ; sự cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại giá rẻ, cạnh tranh với làn sóng hàng nhập khẩu và thậm chí là cạnh tranh với hàng giả, hàng nhái... Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp hơn, chú trọng các yếu tố then chốt như nâng cao chất lượng, tối ưu giá thành và xây dựng thương hiệu.

Bà Vũ Thị Ngọc Anh, Giám đốc Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức, cho biết: “Chúng tôi luôn quan tâm đầu tư máy móc công nghệ hiện đại, nâng cao tay nghề người lao động để đưa sản phẩm tốt hơn đến tay người tiêu dùng. Về chi phí, chúng tôi cố gắng cắt giảm chi phí sản xuất để giữ giá thành, giữ giá bán dù nguyên liệu đầu vào tăng cao, bởi lẽ trong tình hình khó khăn, nếu mình tăng giá bán, sẽ càng khó cạnh tranh”.

Nhận định người tiêu dùng trong nước có thị hiếu và yêu cầu riêng, chứ không hề “dễ dãi”, ông Lê Văn Khoa, Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương cho rằng: “Điều quan trọng để chinh phục thị trường nội địa là các doanh nghiệp phải chủ động chiến lược bài bản ngay từ đầu. Trong đó cần đầu tư hơn nữa vào chất lượng sản phẩm, quan tâm “lắng nghe” nhu cầu của thị trường”.

Mới đây UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng đến mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tăng bình quân từ 9,69% trở lên/năm. Duy trì tỷ lệ hàng Việt Nam, trong đó có hàng hóa sản xuất trong tỉnh chiếm trên 90% tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm hàng hóa trong nước, trong tỉnh. Cùng với đó, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ uy tín của hàng Việt. Các giải pháp đồng bộ được triển khai sẽ mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp gia tăng khả năng tiếp cận với người tiêu dùng, khai thác tốt thị trường nội địa để phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Thanh Thảo