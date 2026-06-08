Danh sách 17 sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa mới được công nhận 3 sao, 4 sao

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2026 (đợt 2), công nhận 17 sản phẩm đạt hạng OCOP 3 sao và 4 sao; đồng thời công nhận lại 1 sản phẩm OCOP 4 sao đã được chứng nhận năm 2023.

Thịt chưng mắm tép - Lê Gia.

Theo quyết định, trong số 17 sản phẩm được công nhận mới có 3 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 14 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Đặc biệt, sản phẩm Ruốc (chà bông) tôm sú - Lê Gia được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao.

Ba sản phẩm đạt OCOP 4 sao đều thuộc Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia (xã Hoằng Thanh), gồm: Ruốc (chà bông) tép biển - Lê Gia; Thịt chưng mắm tép - Lê Gia và Ruốc (chà bông) tôm sú - Lê Gia.

14 sản phẩm đạt OCOP 3 sao gồm: Nem chua gia truyền Hoa Thông; Nem thính Quế Food; Bánh gai Thiên Dương; Bánh gai Huấn Hường; Trà thảo dược Cát Sâm; Bánh lá Quang Vinh; Trà sói rừng Pù Luông; Gối thổ cẩm thảo mộc Thăng Dung; Dầu đậu nành nguyên chất Lan Chi; Nem chua Hậu Len; Kẹo dồi lạc Tuyển Tâm; Hương mộc trà Lạc Tiên - Lá sen; Nước ion kiềm Etugi Hang Ngọc và Rượu ổi RUCO.

Ngoài ra, sản phẩm Mắm tép - Lê Gia của Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia được công nhận lại OCOP 4 sao sau khi hết thời hạn chứng nhận.

Theo quy định, các sản phẩm được công nhận đạt hạng OCOP 3 sao và 4 sao sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận, được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao trên bao bì, tem nhãn sản phẩm, đồng thời được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm theo quy định. Kết quả phân hạng có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ký quyết định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương hướng dẫn các chủ thể sử dụng nhãn hiệu OCOP đúng quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm nhằm bảo đảm duy trì các tiêu chí sau khi được công nhận.

Danh sách sản phẩm được công nhận Sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa năm 2026 (đợt 2):

LP (Nguồn UBND tỉnh)