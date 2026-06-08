Tăng cường liên kết vùng để mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, việc mở rộng đầu ra cho sản phẩm không còn phụ thuộc vào nỗ lực riêng lẻ của từng doanh nghiệp hay địa phương. Đối với tỉnh Thanh Hóa, tăng cường liên kết vùng đang trở thành giải pháp quan trọng nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu giúp HTX Tư vấn và Dịch vụ nông nghiệp Điền Quang Hương Dũng từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng giao thông, logistics và thương mại điện tử, hoạt động liên kết vùng giữa Thanh Hóa với các địa phương trong cả nước ngày càng được đẩy mạnh. Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm và các hoạt động giao thương, nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh đã từng bước tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại, mở rộng thị trường tiêu thụ tới các trung tâm kinh tế lớn. Minh chứng rõ nét cho hiệu quả của hoạt động liên kết vùng là Hội nghị kết nối cung - cầu tỉnh Thanh Hóa cuối năm 2025 với sự tham gia của hơn 220 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh cùng khoảng 300 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Không chỉ là dịp quảng bá hàng hóa địa phương, hội nghị còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, thiết lập các mối liên kết sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa lâu dài.

Từ các hoạt động kết nối giao thương, nhiều doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh đã mở rộng đáng kể thị trường tiêu thụ. Bà Ngô Thị Hương, Giám đốc HTX Tư vấn và Dịch vụ nông nghiệp Điền Quang Hương Dũng tại xã Điền Quang cho biết, trước đây các sản phẩm mật mía, chuối sấy, trái cây sấy dẻo... của HTX chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh và phụ thuộc nhiều vào thương lái. Tuy nhiên, sau khi tham gia các chương trình kết nối cung cầu do ngành công thương tổ chức, đơn vị đã ký kết được hợp đồng cung ứng với các đối tác tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Nhờ đó, sản lượng tiêu thụ tăng lên, đầu ra ổn định hơn, tạo điều kiện để đơn vị tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng quy mô sản xuất.

Thanh Hóa hiện sở hữu nguồn hàng phong phú với 674 sản phẩm OCOP, nằm trong nhóm địa phương có số lượng sản phẩm OCOP lớn nhất cả nước. Các sản phẩm trải rộng trên nhiều lĩnh vực như thực phẩm chế biến, nông sản, đồ uống, dược liệu, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề truyền thống. Đây là lợi thế để tỉnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ và tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối liên vùng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa vẫn còn nhiều khó khăn. Phần lớn doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và vừa, năng lực sản xuất chưa đồng đều, sản lượng chưa thực sự ổn định. Nhiều cơ sở vẫn thiếu kinh nghiệm trong xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của hệ thống phân phối hiện đại. Đây là những rào cản khiến không ít sản phẩm có chất lượng tốt nhưng chưa khai thác hết tiềm năng thị trường.

Theo bà Phạm Thị Dung, Giám đốc Siêu thị GO! Thanh Hóa, nhu cầu tiêu dùng đối với các sản phẩm địa phương có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng đang ngày càng tăng. Những năm qua, hệ thống siêu thị đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và HTX để đưa nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Thanh Hóa vào kinh doanh. Tuy nhiên, để có thể tham gia sâu và bền vững vào hệ thống phân phối hiện đại, các cơ sở sản xuất cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và duy trì nguồn cung ổn định. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp hàng hóa địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với việc mở rộng hệ thống phân phối, Thanh Hóa đang chú trọng xây dựng các chuỗi cung ứng an toàn, tạo nền tảng cho liên kết vùng phát triển bền vững. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 87 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, cung cấp hơn 669 nghìn tấn thực phẩm cho thị trường. Các chuỗi liên kết này không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu của các nhà phân phối lớn và các thị trường ngoài tỉnh.

Để tiếp tục mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa, ngành công thương Thanh Hóa đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp trong tỉnh với các hệ thống bán lẻ, chợ đầu mối, trung tâm logistics và các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xúc tiến thương mại; đồng thời nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: "Liên kết vùng đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương. Trong thời gian tới, ngành công thương tiếp tục tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, tổ chức các hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hệ thống phân phối hiện đại và phát triển thương mại điện tử, qua đó từng bước hình thành các chuỗi cung ứng và tiêu thụ hàng hóa ổn định, bền vững".

Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, liên kết vùng không chỉ là giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn là động lực thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa và gia tăng giá trị sản phẩm. Với những lợi thế về vị trí địa lý, quy mô sản xuất cùng sự chủ động của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hóa đang từng bước xây dựng mạng lưới liên kết ngày càng chặt chẽ với các địa phương trong cả nước, tạo cơ hội để hàng hóa xứ Thanh vươn xa hơn trên thị trường.

Bài và ảnh: Chi Phạm