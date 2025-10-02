Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Google: Tin tặc gửi email tống tiền nhiều giám đốc điều hành

Ngày 2/10, công ty công nghệ Google thuộc tập đoàn Alphabet thông báo một số lượng không xác định các giám đốc điều hành đang nhận được thư điện tử (email) chứa nội dung tống tiền từ tin tặc.

Ngày 2/10, công ty công nghệ Google thuộc tập đoàn Alphabet thông báo một số lượng không xác định các giám đốc điều hành đang nhận được thư điện tử (email) chứa nội dung tống tiền từ tin tặc.

Trong một tuyên bố, Google cho biết nhóm tin tặc tuyên bố có liên kết với băng nhóm ransomware cl0p đang gửi email đến giới điều hành tại nhiều tổ chức.

Nội dung email khẳng định đã đánh cắp dữ liệu nhạy cảm từ các ứng dụng kinh doanh Oracle E-Business Suite của những người này.

Tuy nhiên, Google cũng nói rõ chưa có đủ bằng chứng để đánh giá chắc chắn về tính xác thực của những tuyên bố này.

Hiện tại Oracle chưa phản hồi thông tin trên. Google cũng chưa cung cấp thêm chi tiết về chiến dịch tống tiền này./.

Theo TTXVN

