Google thua kiện án phạt chống độc quyền kỷ lục 4,1 tỷ euro

Google thuộc tập đoàn Alphabet đã thất bại trong cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến khoản phạt chống độc quyền kỷ lục 4,1 tỷ euro của Liên minh Châu Âu (EU), do bị cáo buộc sử dụng hệ điều hành di động Android để hạn chế các đối thủ cạnh tranh.

Google thua kiện án phạt chống độc quyền kỷ lục 4,1 tỷ euro. Ảnh: Financialexpress.

Phán quyết này được xem là có thể tiếp thêm động lực cho chiến dịch siết chặt quản lý các “ông lớn công nghệ” tại châu Âu.

Án phạt này vốn do Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan quản lý chống độc quyền của EU áp đặt từ năm 2018. Theo kết luận ban đầu, Google đã ký các thỏa thuận với các nhà sản xuất thiết bị di động, yêu cầu họ cài đặt sẵn Google Search, trình duyệt Chrome và cửa hàng ứng dụng Google Play trên thiết bị Android, đồng thời hạn chế việc sử dụng các hệ thống cạnh tranh.

Ban đầu, mức phạt được đưa ra là 4,3 tỷ euro. Sau đó, một tòa án cấp thấp của EU đã điều chỉnh mức phạt xuống còn 4,1 tỷ euro vào năm 2022. Mức phạt này cho đến nay vẫn là mức phạt chống độc quyền cao nhất trong lịch sử liên minh.

Trong thập kỷ qua, Google đã phải chịu gần 11 tỷ euro tiền phạt từ EU liên quan đến nhiều vi phạm chống độc quyền khác nhau. Ảnh: slo-tech.

Trong đơn kháng cáo lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu có trụ sở tại Luxembourg - cơ quan tư pháp cao nhất của EU, Google cho rằng các cáo buộc của EU là vô căn cứ và án phạt này đang trực tiếp triệt tiêu động lực đổi mới sáng tạo. Google cũng khẳng định người dùng Android không hề bị ép buộc và họ có thể dễ dàng tải về các ứng dụng đối thủ chỉ bằng một cú chạm. Tuy nhiên, các lập luận này đã bị cố vấn pháp lý của Tòa tối cao EU bác bỏ.

Trong thập kỷ qua, Google đã phải chịu gần 11 tỷ euro tiền phạt từ EU liên quan đến nhiều vi phạm chống độc quyền khác nhau. Giới phân tích nhận định, dù khoản phạt lần này tương đương dưới 3% lợi nhuận hàng năm của Alphabet, phán quyết có thể tạo tiền lệ quan trọng, qua đó thúc đẩy các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tại châu Âu tăng cường các biện pháp pháp lý đối với các tập đoàn công nghệ lớn.

Trong thời gian tới, Google có thể tiếp tục đối mặt với các cuộc điều tra và xử phạt mới liên quan đến cáo buộc ưu tiên dịch vụ của chính mình trong kết quả tìm kiếm và các hoạt động liên quan đến cửa hàng ứng dụng, trong khuôn khổ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của Liên minh châu Âu nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động của các tập đoàn công nghệ lớn.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.