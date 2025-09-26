Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Khoa học - Công nghệ

Google đối mặt án phạt đầu tiên theo luật chống độc quyền mới của EU

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Các nguồn thạo tin mới đây cho hay Google có khả năng sẽ phải chịu khoản tiền phạt đầu tiên theo các quy tắc công nghệ mới của Liên minh châu Âu (EU) trong những tháng tới, khi Ủy ban châu Âu đang soạn thảo quyết định của mình.

Google đối mặt án phạt đầu tiên theo luật chống độc quyền mới của EU

Các nguồn thạo tin mới đây cho hay Google có khả năng sẽ phải chịu khoản tiền phạt đầu tiên theo các quy tắc công nghệ mới của Liên minh châu Âu (EU) trong những tháng tới, khi Ủy ban châu Âu đang soạn thảo quyết định của mình.

Google đối mặt án phạt đầu tiên theo luật chống độc quyền mới của EU

Với vai trò là cơ quan thực thi cạnh tranh của EU, Ủy ban đã phạt Google 2,95 tỷ euro (3,45 tỷ USD) vào đầu tháng này theo quy định chống độc quyền cũ. Lý do là vì công ty đã ưu ái các dịch vụ công nghệ quảng cáo hiển thị trực tuyến của mình và củng cố vai trò trung tâm của sàn giao dịch quảng cáo AdX, gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh và các nhà xuất bản thông tin trực tuyến.

Khoản tiền phạt mới sắp tới liên quan đến các cáo buộc được đưa ra vào tháng 3 rằng Google đã ưu ái các công cụ tìm kiếm của mình như Google Shopping, Google Flights và Google Hotels hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới đã đưa ra một số đề xuất nhằm giải quyết các mối lo ngại và tránh khoản tiền phạt thứ hai nhưng đã không thể dập tắt những lời chỉ trích từ các trang web so sánh mua sắm, các hãng hàng không, khách sạn và các nhà bán lẻ.

Các nguồn tin cho biết Google vẫn có thể tránh được án phạt nếu đưa ra một đề xuất cải thiện phù hợp.

Vụ kiện mới chống lại Google được đưa ra theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU. Đạo luật này đặt ra một danh sách các điều được và không được làm đối với các “gã khổng lồ công nghệ” và có hiệu lực từ năm 2023.

Các quy tắc của DMA nhằm mục đích kiềm chế sức mạnh của các công ty lớn, tạo điều kiện cho các đối thủ cạnh tranh và cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho người dùng. Việc vi phạm có thể khiến các công ty phải nộp phạt tới 10% doanh thu toàn cầu hàng năm của họ.

Những người am hiểu vấn đề này cho biết Ủy ban không vội vàng kết thúc vụ kiện dù có những chỉ trích từ chính quyền Tổng thống Donald Trump về cuộc điều tra của EU đối với các công ty công nghệ lớn, cũng như căng thẳng thương mại hiện tại giữa khối này và Mỹ.

Tuy nhiên, cơ quan điều hành của EU cho hay họ không có ý định hạn chế giám sát đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ bất chấp áp lực từ Washington. Google sẽ là “ông lớn” công nghệ thứ ba của Mỹ bị phạt theo DMA, sau các hình phạt được đưa ra cho Apple và Meta Platforms (chủ sở hữu Facebook) vào tháng Tư./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Google #Đầu tiên #Chống độc #Liên minh châu âu #Tổng thống donald trump #Ủy ban châu âu #Công nghệ mới #Công ty công nghệ #Gã khổng lồ công nghệ #Căng thẳng thương mại

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ môi trường trong các cơ sở chế biến thủy, hải sản

Bảo vệ môi trường trong các cơ sở chế biến thủy, hải sản

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Song hành với nghề đánh bắt trên biển, ở các xã ven biển của tỉnh đã hình thành nhiều cơ sở chế biến thủy hải sản, với tổng công suất chế biến khoảng 170.000 tấn nguyên liệu/năm. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở chế biến thủy, hải sản còn hạn chế về kỹ...
Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng vì mùi hôi thối và chất thải từ trang trại lợn ở xã Sao Vàng

Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng vì mùi hôi thối và chất thải từ trang trại lợn ở xã Sao Vàng

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Chăn nuôi trang trại gây ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư đang là vấn đề tồn tại ở nhiều địa phương. Đặc biệt, khi xảy ra sự cố môi trường, một số trang trại không có biện pháp xử lý kịp thời khiến người dân bức xức khi hàng ngày phải chịu mùi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long