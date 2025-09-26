Google đối mặt án phạt đầu tiên theo luật chống độc quyền mới của EU

Các nguồn thạo tin mới đây cho hay Google có khả năng sẽ phải chịu khoản tiền phạt đầu tiên theo các quy tắc công nghệ mới của Liên minh châu Âu (EU) trong những tháng tới, khi Ủy ban châu Âu đang soạn thảo quyết định của mình.

Với vai trò là cơ quan thực thi cạnh tranh của EU, Ủy ban đã phạt Google 2,95 tỷ euro (3,45 tỷ USD) vào đầu tháng này theo quy định chống độc quyền cũ. Lý do là vì công ty đã ưu ái các dịch vụ công nghệ quảng cáo hiển thị trực tuyến của mình và củng cố vai trò trung tâm của sàn giao dịch quảng cáo AdX, gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh và các nhà xuất bản thông tin trực tuyến.

Khoản tiền phạt mới sắp tới liên quan đến các cáo buộc được đưa ra vào tháng 3 rằng Google đã ưu ái các công cụ tìm kiếm của mình như Google Shopping, Google Flights và Google Hotels hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới đã đưa ra một số đề xuất nhằm giải quyết các mối lo ngại và tránh khoản tiền phạt thứ hai nhưng đã không thể dập tắt những lời chỉ trích từ các trang web so sánh mua sắm, các hãng hàng không, khách sạn và các nhà bán lẻ.

Các nguồn tin cho biết Google vẫn có thể tránh được án phạt nếu đưa ra một đề xuất cải thiện phù hợp.

Vụ kiện mới chống lại Google được đưa ra theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU. Đạo luật này đặt ra một danh sách các điều được và không được làm đối với các “gã khổng lồ công nghệ” và có hiệu lực từ năm 2023.

Các quy tắc của DMA nhằm mục đích kiềm chế sức mạnh của các công ty lớn, tạo điều kiện cho các đối thủ cạnh tranh và cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho người dùng. Việc vi phạm có thể khiến các công ty phải nộp phạt tới 10% doanh thu toàn cầu hàng năm của họ.

Những người am hiểu vấn đề này cho biết Ủy ban không vội vàng kết thúc vụ kiện dù có những chỉ trích từ chính quyền Tổng thống Donald Trump về cuộc điều tra của EU đối với các công ty công nghệ lớn, cũng như căng thẳng thương mại hiện tại giữa khối này và Mỹ.

Tuy nhiên, cơ quan điều hành của EU cho hay họ không có ý định hạn chế giám sát đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ bất chấp áp lực từ Washington. Google sẽ là “ông lớn” công nghệ thứ ba của Mỹ bị phạt theo DMA, sau các hình phạt được đưa ra cho Apple và Meta Platforms (chủ sở hữu Facebook) vào tháng Tư./.

Theo TTXVN