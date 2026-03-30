Giữ “hồn” quê hương qua di tích lịch sử, văn hóa

Tự hào là địa phương sở hữu nhiều di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng, xã Hoa Lộc luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích thông qua nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Từ đó, không chỉ góp phần gìn giữ di sản quý báu mà còn là sợi dây khơi dậy tình yêu quê hương, vun đắp niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân.

Đình Miễu Nhị - Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân.

Đình Miễu Nhị, tọa lạc ở thôn 1 luôn là địa chỉ quen thuộc, gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng cũng như đời sống tâm linh của người dân nơi đây. Bà Nguyễn Thị Tương, người trông coi đình, cho biết: “Sinh ra trên vùng đất này, chúng tôi xem ngôi đình như một điểm tựa tinh thần che chắn bảo vệ cho người dân qua nhiều thời kỳ. Nhưng thật tiếc là những tài liệu thành văn, như thần phả, bia ký ghi chép về việc xây dựng ngôi đình đều bị thất lạc. Nguồn tài liệu duy nhất còn lại đến nay là trên bức thượng lương ghi chép về niên đại trùng tu đình là vào năm Thành Thái thứ 7 (tức năm 1895, thời Triều Nguyễn).

Theo một số tài liệu cũng như lời kể của các cụ cao niên trong làng thì đình Miễu Nhị là nơi thờ Hoàng Thái hậu – nguyên phi Ỷ Lan, vợ vua Lý Thái Tông, một người có nhiều công đức đối với đất nước ở vương triều Lý. Ngoài việc tham gia triều chính, bà còn là người sùng đạo Phật, vì thế khi bà mất (năm Đinh Dậu 1117), người dân cả nước đã thờ phụng, tôn thờ bà làm thành hoàng làng. Tuy nhiên, trải qua thời gian và biến cố, thăng trầm của lịch sử, nhiều hạng mục công trình của đình Miễu Nhị bị xuống cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân, phát huy tốt các giá trị của di tích, từ năm 2017 đến nay, đình được tu bổ, tôn tạo, gồm các công trình như: hậu cung, đại đình, khánh đá, bình phong, sân vườn, tường rào và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác được đầu tư đồng bộ.

Hiện nay, trên địa bàn xã Hoa Lộc có 12/12 di tích đã được xếp hạng là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Để phát huy các giá trị di tích, UBND xã đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: thông qua trang thông tin điện tử, trang facebook, hệ thống loa truyền thanh, các hội nghị Nhân dân, sinh hoạt chi bộ, các đoàn thể địa phương... nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị và trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa.

Cùng với đó, xã tiến hành rà soát, kiểm kê các di tích, đánh giá hiện trạng từng di tích để xây dựng phương án đề nghị việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, xây dựng. Xã cũng kiện toàn ban quản lý di tích và danh thắng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động; thành lập 12 tổ quản lý di tích hoạt động song song với ban quản lý nhằm góp phần bảo vệ, tu bổ, tôn tạo di tích...

Công tác giám sát, bảo vệ khu vực di tích được thực hiện thường xuyên dưới sự chỉ đạo của UBND xã, sự phối hợp có hiệu quả giữa các phòng, ban, ngành của xã, ban công tác mặt trận thôn và cộng đồng dân cư địa phương nơi có di tích. Nhờ đó, trên địa bàn xã không xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến việc xâm phạm di tích. Bên cạnh đó, UBND xã phối hợp với công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự; hướng dẫn người quản lý trông coi khu di tích thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại khu di tích. Các hoạt động tín ngưỡng văn hóa, lễ hội gắn với nghè, đình, chùa tại các thôn trên địa bàn xã được diễn ra trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, không có hiện tượng mê tín dị đoan, không thương mại hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường...

Bên cạnh hệ thống đình, nghè, chùa, trên địa bàn xã còn có các di tích lịch sử cách mạng như Nhà tưởng niệm chiến sĩ cách mạng Lê Hữu Lập; Nhà tưởng niệm chiến sĩ cách mạng Nguyễn Chí Hiền; Khu trận địa Đông Ngàn và tượng đài dân quân gái Hoa Lộc thuộc cụm di tích Hoa Lộc.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã Hoa Lộc Trần Văn Đề khẳng định: "Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền cùng sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích tại xã Hoa Lộc đã đạt được những kết quả tích cực. Các di tích không chỉ là nơi lưu giữ giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng mà còn góp phần trong việc giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Đồng thời, tạo nền tảng để phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, từ đó, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của quê hương".

Bài và ảnh: Trung Hiếu