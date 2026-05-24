Giao tranh Israel - Liban leo thang trở lại bất chấp lệnh ngừng bắn

Israel tiếp tục tiến hành nhiều đợt không kích tại miền Nam Liban ngày 23/5, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, bất chấp lệnh ngừng bắn được công bố trước đó giữa các bên liên quan.

Theo Bộ Y tế Liban và Hãng Thông tấn Quốc gia Liban (NNA), các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng nhiều khu vực tại Tyre, Nabatieh, Rashaya al-Wadi và một số địa phương khác ở miền Nam nước này. Riêng tại thị trấn Seir al-Gharbiya thuộc quận Nabatieh, một cuộc tấn công nhằm vào khu dân cư khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Một số khu vực khác cũng ghi nhận thương vong khi nhà dân và cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

NNA cho biết các cuộc tấn công tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động cứu hộ khi nhiều đội cứu nạn phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm. Một số vụ không kích cũng xảy ra gần các cơ sở y tế, trong đó Bệnh viện Hiram ở khu vực Tyre bị hư hại nặng sau một vụ nổ gần bệnh viện. Bộ Y tế Liban cho biết hàng chục nhân viên y tế và hành chính tại cơ sở này bị thương nhẹ.

Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục ban hành các cảnh báo sơ tán đối với nhiều khu vực ở miền Nam Liban với lý do đảm bảo an toàn trước các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah. Về phía Hezbollah, lực lượng này tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel gần khu vực biên giới.

Ngoài ra, Israel cũng tiến hành các cuộc tấn công khác ở miền Nam Liban sau khi đưa ra 2 cảnh báo sơ tán đối với 15 ngôi làng. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah trả đũa bằng các cuộc tấn công nhằm vào miền Bắc Israel, trong đó có hệ thống phòng không của quân đội nước này. Hezbollah tham chiến tại Trung Đông để thể hiện sự đoàn kết với Iran và trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến Lãnh đạo tối cao Iran thiệt mạng.

Tình hình an ninh tại biên giới Israel - Liban tiếp tục diễn biến phức tạp dù lệnh ngừng bắn do Mỹ thúc đẩy được công bố từ giữa tháng 4. Giới quan sát lo ngại các vụ tấn công qua lại có thể làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: Aljazeera