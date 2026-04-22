Giám sát thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tại phường Nguyệt Viên

Sáng 22/4, Đoàn giám sát số 126 do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, làm trưởng đoàn, đã giám sát việc chuyển đổi số (CĐS), ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới toàn diện trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị tại phường Nguyệt Viên.

Sau khi khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, các phòng chuyên môn của UBND phường và tổ dân phố, đoàn giám sát đã làm việc với UBND phường Nguyệt Viên.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS, UBND phường Nguyệt Viên đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Công tác tổ chức thực hiện được triển khai bài bản, cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, qua đó từng bước tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Việc thực hiện các thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ giữa các quy định pháp luật với yêu cầu thực tiễn CĐS tại địa phương. Việc bố trí, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế; công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số và nâng cao nhận thức về CĐS được quan tâm...

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện. Công tác CĐS trong nội bộ cơ quan Nhà nước có bước tiến rõ rệt. 100% lãnh đạo UBND, các phòng, ban, ngành thuộc phường, cán bộ, công chức sử dụng có hiệu quả Chứng thư số; tỷ lệ văn bản đến lãnh đạo duyệt trên phần mềm đạt 100%; tỷ lệ văn bản đi được ký số trên phần mềm đạt từ 100%. Việc xử lý văn bản đến theo quy trình khép kín tại UBND phường được thực hiện theo các quy định về công tác văn thư hiện hành. Tất cả văn bản đến đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và có sự theo dõi xuyên suốt, đặc biệt là đối với văn bản điện tử. Các nền tảng số được triển khai đồng bộ cho toàn phường, phục vụ xử lý hồ sơ, quản lý điều hành, tiếp nhận - giải quyết TTHC.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyệt Viên Lê Quang Hiển làm rõ một số vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã hoạt động ổn định, đạt hiệu quả cao trong việc cải cách TTHC. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình, chủ động dựa trên dữ liệu; thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính giúp giảm thời gian và chi phí cho người dân. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa đạt 100%; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt 99,69%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt 100%.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị phường Nguyệt Viên làm rõ một số nội dung còn khó khăn, vướng mắc do hạn chế về nhân lực chuyên môn, về cơ sở hạ tầng kỹ thuật; công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ TTHC; hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán, ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Đảng ủy, UBND phường Nguyệt Viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KHCN và CĐS.

Để triển khai Nghị quyết hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề về CĐS phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả với cách làm linh hoạt, sáng tạo. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của CĐS, góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, chú trọng bố trí vị trí việc làm phù hợp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Quan tâm nghiên cứu, cân đối, bố trí nguồn lực để thúc đẩy CĐS đến tận khu dân cư.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CĐS; phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo CĐS. Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với CĐS, tiến tới xử lý hoàn toàn trên môi trường số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hình thành chính quyền số, xã hội số trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ CĐS; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém.

Đối với những hạn chế đã được chỉ ra qua giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị phường Nguyệt Viên sớm xây dựng lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả thực chất, bền vững.

Phan Nga