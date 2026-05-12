Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI khai mạc ngày 12/5 tại Hà Nội, đánh dấu bước ngoặt mới trong công tác đoàn kết và phát triển đất nước.

Đoàn Chủ tịch điều hành Phiên khai mạc trọng thể Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Trương Tấn Sang, Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng 1.136 đại biểu tiêu biểu đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, các giai cấp, giai tầng xã hội, nhân sĩ, trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài về dự Đại hội.

Khẳng định vị thế, phương thức hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trình bày diễn văn khai mạc, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, giai đoạn 2024-2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội và sự đồng lòng của nhân dân, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò chủ động trong việc phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đề xuất, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, trong đó điểm nhấn nổi bật là tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình xây dựng, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có nhiều đóng góp quan trọng trong tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; hỗ trợ kịp thời đối với người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, thiết thực thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng để không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ lớn, đan xen với không ít khó khăn thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc ta đang quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng.

Đại hội là sự kiện chính trị-xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, là Đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội có trách nhiệm thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024-2026, thống nhất phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển,” Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các vị đại biểu dự Đại hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các văn kiện trình Đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để Đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào truyền thống vẻ vang của dân tộc, vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự sáng tạo, khát vọng cống hiến của mọi người dân, nhất định đất nước ta sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm để đến năm 2045 nước ta là nước phát triển, có thu nhập cao, nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Xác định 3 phương hướng đột phá, 7 chương trình hành động

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển,” Đại hội kêu gọi đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo; lấy mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; xây dựng đất nước, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030), thiết thực hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Các mục tiêu cụ thể được Đại hội đề ra là: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên tổ chức phát động ít nhất một phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phấn đấu vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng. 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh triển khai ít nhất 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng; 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã ở mỗi địa phương có ít nhất 1 mô hình an sinh cộng đồng.

Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu 100% cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận và kỹ năng số.

100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7.

Phấn đấu 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân...

Ba phương hướng đột phá, 7 chương trình hành động cũng đã được Đại hội xác định.

Cụ thể, 7 chương trình hành động là:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

2. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị;

3. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

4. Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

5. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc;

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

6. Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế;

7. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

