Vai trò của MTTQ trong hoạt động tiếp xúc cử tri

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thời gian qua, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Qua đó, giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với Nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, giúp cử tri thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của chính quyền địa phương.

Buổi tiếp xúc cử tri giữa ĐBQH tỉnh với cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 6 trên địa bàn tỉnh sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào cuối tháng 4/2026 đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ đồng tình, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề sát thực tiễn, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị được MTTQ từ tỉnh đến cơ sở phân công ghi chép đầy đủ, chính xác để phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi tới Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Trong đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ phân loại, tập hợp theo từng nhóm vấn đề như: lĩnh vực nông, lâm nghiệp; lĩnh vực phát triển hạ tầng; lĩnh vực giáo dục...

Để nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, Đoàn ĐBQH, HĐND trong xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND. Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng chương trình hội nghị tiếp xúc; đồng thời chuẩn bị địa điểm và các điều kiện, cơ sở vật chất khác để phục vụ hội nghị tiếp xúc. Chương trình tiếp xúc được sắp xếp hợp lý, luân phiên thay đổi địa bàn để cử tri và Nhân dân có điều kiện tham dự. Cùng với đó, MTTQ có văn bản thông báo về thành phần, nội dung, thời gian, địa điểm gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để cử đại biểu tham dự; thông báo đến cử tri; phân công cán bộ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp trên.

Tại các hội nghị tiếp xúc, ủy ban MTTQ các cấp đã mời đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đến dự để trực tiếp lắng nghe, giải đáp, trả lời, giải quyết những vấn đề cử tri nêu lên thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình; nhiều ý kiến được các cấp, ngành giải trình một cách thấu đáo. Thông qua việc cung cấp những thông tin về các chính sách mới có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhân dân, từ đó để người dân thấy được trách nhiệm và được tạo điều kiện thực hiện vai trò giám sát, phản biện các lĩnh vực xã hội, giúp cho các cấp chính quyền điều hành hoạt động được tốt hơn.

Về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, với trách nhiệm cơ quan chủ trì tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, MTTQ phối hợp với Đoàn ĐBQH, HĐND phân công cán bộ tham dự và ghi chép, phối hợp tập hợp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương, của tỉnh trước và sau kỳ họp Quốc hội. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được phân loại theo lĩnh vực, thẩm quyền giải quyết phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, các ý kiến được tập hợp, phản ánh tập trung vào những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, kiến nghị của Nhân dân chưa hoặc đang được giải quyết có liên quan tới một số vấn đề như: đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng ô nhiễm môi trường, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; các vấn đề về an toàn thực phẩm; sản phẩm nông nghiệp không rõ nguồn gốc...

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với HĐND cùng cấp theo dõi và giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri. Đối với những kiến nghị chậm trễ giải quyết, trả lời thì ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với HĐND cùng cấp tiếp tục đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho cử tri và Nhân dân. Nhờ vậy, các kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở đã được giải quyết nhanh hơn. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri và chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân trên các lĩnh vực, nêu rõ những hiện tượng tiêu cực, bức xúc trong Nhân dân mới nảy sinh... Từ đó, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và lãnh đạo cấp trên có biện pháp tuyên truyền, vận động, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong nắm bắt và tập hợp, phản ánh ý kiến của Nhân dân, tham gia vào hoạt động quản lý, theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân... cũng được chú trọng hơn.

Bài và ảnh: Quốc Hương