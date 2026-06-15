Giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu hòa dịu giữa Mỹ và Iran

Giá dầu thế giới giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 15/6, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3, sau khi Mỹ và Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận ban đầu nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.

Giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu hòa dịu giữa Mỹ và Iran. Ảnh: AP

Theo số liệu thị trường, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 3,58 USD, tương đương 4,1%, xuống còn 83,75 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 4,01 USD, tương đương 4,72%, xuống còn 80,87 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu đều đã giảm hơn 3% trong phiên cuối tuần trước.

Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận, hai bên đã đạt được những bước tiến đầu tiên hướng tới một thỏa thuận hòa bình. Theo Thủ tướng Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải, Mỹ và Iran dự kiến ký một bản ghi nhớ tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz, Musandam, Oman, ngày 8/5/ 2026. Ảnh: Reuters

Ngày 14/6, Tổng thống Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại và các biện pháp phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran sẽ chấm dứt. Trong khi đó, hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết dự thảo thỏa thuận bao gồm việc nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày.

Các nhà phân tích nhận định, việc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt đang khiến phần bù rủi ro từng được phản ánh vào giá dầu nhanh chóng bị loại bỏ. Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, cho rằng các nhà giao dịch đang điều chỉnh kỳ vọng theo hướng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ dần được khôi phục.

Trong hơn ba tháng qua, việc gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz đã ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung năng lượng toàn cầu. Tuyến hàng hải này là cửa ngõ vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Theo các nhà phân tích, triển vọng phục hồi nguồn cung năng lượng đang tạo áp lực giảm giá đối với thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, những yếu tố liên quan đến tiến trình đàm phán hạt nhân và tình hình an ninh khu vực vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng giá dầu trong ngắn hạn.

Minh Phương